شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دلتا إيرلاينز" تطلب من المنافسين مشاركة معلومات حول الركاب المشاغبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دلتا إيرلاينز في زوج من المذكرات الداخلية للموظفين هذا الأسبوع إنها طلبت من المنافسين مشاركة قوائم حظر الطيران الخاصة بهم، لمحاولة منع الركاب الذين تسببوا في اضطرابات على متن الطائرات من نقل الفوضى إلى شركات الطيران الأخرى وفقا لما نقله موقع The verege.

ومنذ الأول من (يناير) تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها تلقت 4385 تقريرًا عن سلوك غير منضبط من قبل الركاب، بما في ذلك 3199 تقريرًا عن ركاب "رفضوا الامتثال لتفويض قناع الوجه الفيدرالي"، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أكثر من مليون دولار من الغرامات المقترحة، لكن الوكالة لا تملك سلطة إجراء محاكمات جنائية.

ومن بين الحوادث، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (هذه عبر شركات طيران مختلفة):

في رحلة يوم 24 مايو من نيويورك إلى أورلاندو، زُعم أن راكبًا "ألقى أشياء، بما في ذلك أمتعته المحمولة، على ركاب آخرين؛ رفض البقاء جالسًا؛ مستلقية على الأرض في الممر، رافضًا النهوض.

في رحلة يوم 16 مايو من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، زُعم أن أحد الركاب "تداخل مع أفراد الطاقم بعد عدم الامتثال لتفويض قناع الوجه؛ إجراء اتصال جسدي غير رضائي مع راكب آخر؛ رمي ورقة لعب على أحد الركاب وتهديده بإيذاء جسدي؛ القيام بإيماءات طعن بعض الركاب؛ وشم ما بدا أنه كوكايين من كيس بلاستيكي، وصادره طاقم الطائرة ".

في رحلة جوية من بوسطن في 12 أبريل إلى أورلاندو، زُعم أن أحد الركاب "تداخل مع أفراد الطاقم بعد رفضه الامتثال لتفويض قناع الوجه، كما صرخت بكلمات بذيئة في وجه طاقم الطائرة، وصدمت عمدًا راكبًا جالسًا في طريقها إلى المرحاض. عندما اعترض الراكب الجالس على هذا السلوك ، لكمت الراكب في وجهه ".

وتمت إحالة الركاب في تلك الحوادث إلى سلطات إنفاذ القانون واقترحت إدارة الطيران الفيدرالية غرامات تتراوح من 29000 دولار إلى 45000 دولار.

أرسلت دلتا مذكراتها إلى الموظفين في نفس اليوم الذي شارك فيه ممثلو صناعة الطيران في جلسة استماع بشأن "الغضب الجوي" أمام لجنة مجلس النواب للنقل والبنية التحتية، حيث طلبت من الكونجرس تشجيع وزارة العدل على اتخاذ إجراءات أكثر جدية ضد الركاب المشاغبين، بما في ذلك لوائح الاتهام الجنائية، يعد التدخل في طاقم الطائرة على متن طائرة جريمة فيدرالية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا.