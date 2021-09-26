تويتر” تعد بإصلاح مشكلة جودة الفيديوهات الرديئة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

تعمل منصة التدوين المصغر “تويتر”، على حل مشكلة جودة تحميل مقاطع الفيديو، حيث وعدت مستخدميها بتقديم خدمة أفضل من السابق.

وقال حساب دعم تويتر إنه يدرك أن جودة تحميل الفديوهات الجديدة، الخاصة بالمستخدمين تظهر بجودة أقل مما هو معتاد.

​ووعدت تويتر أن تصلح مشكلة جودة الفيديوهات الرديئة، عن طريق إصلاح بعض العيوب التقنية التي تسبب في تلك الأزمة المزعجة، التي لجأت إليها لتقليل فترة تحميل المنصة.

وكانت منصة تويتر قد أعلنت عن تقليل جودة تحميل مقاطع الفيديو الصور لتقليل فترة التحميل حتى يتمكن المستخدمون من تشغيل الموقع بصورة أسرع.

ذكر أن إيرادات شركة “تويتر” قفزت خلال الربع الثاني من هذا العام بوتيرة أفضل من المتوقع لها، مع تعافي الطلب على الإعلانات، حيث سجلت أسرع نمو للإيرادات منذ 2014.

أعلنت منصة التدوين المصغر تويتر، عن أرباح الربع الثاني، والتي جاءت أقوى مما توقعه المحللون حيث بلغت الأرباح 20 سنتًا للسهم مقابل 7 سنتات، بينما وصلت الإيرادات 1.2مليار دولار، مقابل 1.07 مليار دولار كما توقع المحللون في استطلاع أجرته Refinitiv.

هذا وقد نمت إيرادات تويتر Twitter بنسبة 74% على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث أشارت الشركة إلى “زيادة كبيرة في طلب المعلنين”، بينما في الربع السابق، ارتفعت الإيرادات بنسبة 28%.

كما تسارعت وتيرة النمو مع دخول الشركة ربع السنة عندما انخفضت الإيرادات بنحو 19%، مما أدى إلى أقوى نمو منذ عام 2014.

ووفقا للشركة فإن المستخدمين النشطين يوميًا، الذين يمكن تحقيق الدخل منهم، يبلغ نحو 206 ملايين مقابل 206.2 مليون كما هو متوقع من قبل المحللين .