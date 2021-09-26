تكنولوجيا: هاتف Realme V11s 5G ينطلق برقاقة Dimensity 810

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Realme V11s 5G مؤخراً برقاقة معالج Dimensity 810، وتصميم يحاكي V11، وسعر 215 دولار.

يأتي هاتف Realme V11s 5G بنفس حجم الشاشة والتصميم المميز لهاتف V11، كما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، ويأتي أيضاً هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

ويعد التغيير الرئيسي بين هاتف Realme V11s 5G وإصدار الشركة السابق V11 في رقاقة المعالج، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 810، كما يأتي بذاكرة Dynamic التي تدعم تحول السعة الداخلية لمحاكاة الذاكرة الإفتراضية.

ومن المقرر أن تعمل هذه التقنية على تعزيز ذاكرة 4 جيجا بايت رام لمحاكاة ذاكرة 5 جيجا بايت رام، بينما يعزز ذاكرة 6 جيجا بايت رام لتعمل كذاكرة إفتراضية 11 جيجا بايت رام.

أيضاً يأتي هاتف Realme V11s 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت، وينطلق بألوان الأسود والبنفسجي، بسعر 215 دولار.

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