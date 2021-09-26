تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Civi ينطلق بكاميرة أمامية 32 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي حدث غداً للإعلان عن هاتف Xiaomi Civi وهو إصدار الشركة الأول من العلامة التجارية الجديدة، والذي يأتي بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع ميزة التركيز التلقائي.

أكدت شركة شاومي من خلال إعلان تشويقي جديد على أن هاتف Civi يأتي بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، وهو أول إصدار للشركة يأتي بميزة دعم التركيز التلقائي في الكاميرة الأمامية.

ولقد أكدت تصريحات شاومي السابقة على أن سلسلة Civi الجديدة تستهدف التصميم العصري، وأيضاً التركيز على إعدادات الكاميرة.

من جانب أخر إستعرضت تسريبات مصورة نشرت عبر Digital Chat Station تصميم هاتف Xiaomi Civi المرتقب، وبعض من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار، حيث يتميز الهاتف بوزن 166 جرام، وسماكة 6.98مم.

يذكر أن شاومي تخطط للإعلان أيضاً خلال المؤتمر عن سماعة لاسلكية جديدة بميزة إلغاء الضوضاء بقدرة 40 ديسيبل لذا نترقب حدث الشركة غداً لمزيد من التفاصيل.

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