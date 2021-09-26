هبوط جماعي للعملات الرقمية بقيادة بيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - سجلت أسعار العملات الرقمية المشفرة تراجعا خلال تعاملات اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، فبينما هوت عملة بيتكوين، صعدت شاينلينك.

وفقدت عملة بيتكوين نحو 1.10% من قيمتها خلال تعاملات أخر 24 ساعة عقب تشديدات يوم الجمعة، الصادرة من 10 جهات تنظيمية في الصين على رأسهم البنك المركزي الصيني، بأنه يعتبر كل تعاملات العملات الرقمية المشفرة “غير قانونية”، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة تشمل الحظر ضد أنشطتها.

وقال البنك إنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.

وأكد أنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.

وتعتبر خطوة البنك المركزي الصيني هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وحظرت الصين في مايو/أيار الماضي على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات من تقديم خدمات ترتبط بمعاملات العملات المشفرة، وأصدرت حظرين مماثلين في 2013 و2017.

وبيان الجمعة هو الأكثر تفصيلا وشمولا حتى الآن من جانب الجهات التنظيمية الرئيسية في البلاد، مما يؤكد إصرار بكين على خنق سوق العملات الرقمية الصينية.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين Bitcoin BTC (أشهر العملات الرقمية المشفرة في العالم) 1.10%، ليسجل نحو 42137.28 دولار، لتصبح القيمة السوقية لعملة بيتكوين نحو 793,419 مليار دولار، وسجل حجم التداولات على بيتكوين في آخر 24 ساعة نحو 29.816 مليار دولار.

وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.56% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 2839.82 دولار، وعلى صعيد الأداء الأسبوعي تراجعت قيمة إيثريوم بنسبة 17.11%، وتراجعت القيمة السوقية إلى 334,985 مليار دولار، كما سجلت حجم تداولات بقيمة 19.160 مليار دولار.

وخالفت عملة تشاينلينك Chainlink LINK المسار الهبوطي لمعظم العملات المشفرة لترتفع بنسبة 4.10%، في آخر 24 ساعة لتسجل نحو 23.96دولار، بينما على صعيد الأداء الأسبوعي تراجعت تشاينلينك بنسبة 15.08%، وبلغ حجم القيمة السوقية لها نحو 10,991 مليار دولار، وسجل حجم تداولات بقيمة 1.496 مليار دولار.

كما تراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.55% إلى 0.2043 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.55% لتصل إلى 0.9201 دولار.

ونزل سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 3.45% إلى 147.78 دولار.

وانخفض سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 7.76% لتسجل نحو 28.70 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 4.87% لتسجل 2.23دولار.

وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.40% لتسجل 339.05 دولار.