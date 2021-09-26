ميزة جديدة من مايكروسوفت.. التسجيل بدون كلمة مرور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تخطط شركة مايكروسوفت لإضافة ميزة جديدة تتمثل في تسجيل الدخول بدون كلمة مرور لجميع المستخدمين.

وذلك بعدما كانت قاصرة في السابق على حسابات الأعمال بصفة خاصة.

ولا تقتصر مزايا وظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور على كونها أكثر راحة فحسب، بل إنها أكثر آمنا بشكل عام، وذلك لعدم وجود كلمة مرور ثابتة يمكن اختراقها.

علاوة على أن المستخدم لن يكون مضطرا لتذكر كلمة المرور المعقدة، كما أنه لن يكون هناك اتجاه نحو استعمال كلمات المرور البسيطة والضعيفة لكي يسهل حفظها وتذكرها.

تطبيق Authenticator

ويمكن تسجيل الدخول بدون كلمة مرور في حساب مايكروسوفت عن طريق تطبيق مايكروسوفت Authenticator المتوفر للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأجهزة أبل الجوالة “آي أو إس”.

وبمجرد تثبيت التطبيق على الهاتف الذكي، فإنه يقوم بالاقتران بحساب مايكروسوفت الخاص بالمستخدم، كما يتيح التطبيق أيضا إمكانية تسجيل الدخول في حسابات الإنترنت عن طريق خطوتين، وهي الطريقة، التي تعرف باسم “المصادقة ثنائية العامل.

ولكي يتمكن المستخدم من فصل كلمة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت، فإنه يتعين عليه فتح صفحة إدارة حساب مايكروسوفت، وأن يتم تفعيل الخيار “حساب بدون كلمة مرور” ضمن قائمة “الأمان/خيارات الأمان الإضافية”.

ويعتمد تطبيق المصادقة على بصمة الإصبع أو وظيفة التعرف على الوجه أو رقم PIN عند تسجيل الدخول في حساب مايكروسوفت بدءا من إصدار ويندوز 10 أو خدمات مايكروسوفت الأخرى مثل OneDrive أو Outlook.

ويمكن للمستخدم العودة إلى وظيفة تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور في أي وقت عن طريق صفحة إدارة حساب مايكروسوفت، إذا لم يعد يرغب في مواصلة استعمال وظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور.