تكنولوجيا: Razer تطلق سماعة الرأس المخصصة للألعاب Kaira X بسعر 60 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Razer عن أحدث إصدار من سماعات الرأس Kaira X التي تستهدف الألعاب، وتأتي بمستوى تسعير منخفض 60 دولار.

تتميز سماعة الرأس Kaira X بمحرك Razer TriForce بحجم 50مم، والذي صمم للتركيز على الترددات الثلاثة، وتأتي سماعة الرأس بجزء قابل للإنحناء، وتدعم خاصية حجب الضوضاء، كما يضم جانب السماعة أدوات التحكم في ضبط الصوتيات، وكتم الميكروفون.

كما تأتي سماعة Kaira X باثنان من النماذج، حيث يستهدف النموذج الأول أجهزة Xbox بينما يستهدف النموذج الثاني مستخدمي أجهزة PlayStation.

وينطلق النموذج الخاص بأجهزة Xbox بعدد 5 من الإختيارات في الألوان هم الأزرق، الأسود، والأبيض والأحمر والأخضر، وهي ألوان تتوافق مع ذراع التحكم اللاسلكي لجهاز Xbox.

من جانب أخر يأتي النموذج الخاص بأجهزة PlayStation بألوان الأبيض، الأسود وأيضاً الأزرق، ليتوافق مع ذراع التحكم DualSense.

ويأتي كلا الإصدارين من سماعة Kaira X بمقبس بمعايير تدعم مدخل 3.5مم، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Razer Kaira X باللون الأسود لأجهزة Xbox، واللون الأبيض لأجهزة PlayStation بدءاً من 23 من سبتمبر، بينما يتوفر نموذج Xbox للحجز المسبق بألوان الأحمر والأزرق، والأخضر بدءاً من 14 من أكتوبر.

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