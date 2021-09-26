شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة البث " Apple TV + " لديها 20 مليون مشترك .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تنشر أبل أرقامًا رسمية للمشتركين في خدمة البث المباشر TV + منذ إطلاقها في عام 2019 ، لكنها قد تكون أقل مما قدر المحللون سابقًا، فوفقًا لـ CNBC ، أخبر عملاق التكنولوجيا التحالف الدولي لموظفي المسرح المسرحيين أن TV + لديها أقل من 20 مليون مشترك في الولايات المتحدة وكندا.

وقبل بضعة أشهر ، نشرت Statista تقديرًا يضع عدد المشتركين في الخدمة إلى 40 مليونًا بحلول نهاية عام 2020 في الولايات المتحدة وحدها، ومع ذلك ، اعترفت الشركة بأن التقدير لا "يكشف بالضرورة عن عدد المشتركين الذين يدفعون مقابل استخدام الخدمة".

ولم تذكر CNBC ما إذا كان الـ 20 مليون مشترك الذين أعلنت الشركة أنهم يدفعون للعملاء أيضًا، ولم يذكر أيضًا عدد هؤلاء الذين حصلوا على اشتراكاتهم مجانًا: اعتادت أبل منح اشتراكات لمدة عام للعملاء الذين يشترون أجهزة iPhone و iPad و Mac جديدة، لكنها اختصرت العرض إلى ثلاثة أشهر في يونيو.

ووفقًا للتقرير، فإن وجود أقل من 20 مليون مشترك سمح لشركة أبل بدفع معدلات أقل لطاقم الإنتاج من أجهزة البث الأكبر، وبموجب العقد الحالي الذي شاهدته CNBC، يمكن لخدمات البث المباشر أن تدفع لموظفيها معدلات أقل إذا أبلغوا عن أقل من 20 مليون مشترك في IATSE كل 1 يوليو، لأن تدفق الربحية "غير مؤكد حاليًا".

ويتفاوض الاتحاد من أجل عقد أفضل ، على الرغم من أن القواعد الحالية لا تستثني عمالقة التكنولوجيا مثل أبل، كما يجادل بأن البث لم يعد من الممكن اعتباره "وسائط جديدة، وأخبر أحد ممثلي شركة أبل CNBC أن الشركة تدفع بما يتماشى مع خدمات البث الرائدة لكنها رفضت التعليق على رقم المشترك المطالب به.