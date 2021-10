شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة كبيرة تواجه مستخدمى "أيفون 13" عند فتح هواتفهم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل مؤخرًا سلسلة iPhone 13 ومع طرح الأجهزة للبيع، لاحظ عدد قليل من المستخدمين وجود خلل فيها، حيث تلقى المستخدمون رسالة خطأ "Unable to communicate with Apple Watch" عندما حاولوا استخدام ميزة Unlock with Apple Watch على أجهزتهم.

حيث تم تقديم الميزة من قبل الشركة في أبريل لمساعدة المستخدمين في إلغاء قفل أجهزة أيفون الخاصة بهم عند ارتداء قناع الوجه لا يمكن لمعرف الوجه المصادقة باستخدام الأقنعة، وقد تم الإبلاغ عن الخطأ لأول مرة عبر Reddit حيث قال أحد المستخدمين "لديّ أبل Watch SE وحصلت للتو على iPhone 13 Pro اليوم ، وكلاهما محدثان بالكامل مع أحدث تحديثات iOS. عندما أحاول فتح القفل باستخدام أبل Watch على هاتفي ، تظهر لي رسالة خطأ تقول "يتعذر الاتصال بـ أبل Watch".

ويبدو أن إصلاحات المشكلات النموذجية مثل إعادة التشغيل وإقران كلا الجهازين لا تعمل إما كما ذكر المستخدم أيضًا "لقد حاولت إلغاء الاقتران / الإصلاح ، وإعادة ضبط كل من الساعة والهاتف ، وإيقاف تشغيل / تشغيل رمز المرور وأنا بخسارة كاملة؟ "

فيما انضم العديد من المستخدمين إلى Reddit والذين أبلغوا أيضًا عن مشكلة مماثلة، إذ بدأت المحادثات حول الخطأ في ملء منتديات دعم أبل أيضًا، وبحسب ما ورد ، فإن الخطأ ليس سوى جزء من سلسلة iPhone 13 التي تم إطلاقها حديثًا وتعمل الميزة بشكل جيد على طرز أيفون الأخرى.