شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يمثل وضع "incognito mode" في كروم مشكلة لرئيس جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تحذير الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Sundar Pichai في عام 2019 من أن وصف وضع التصفح المتخفي "incognito mode" للشركة بأنه "خاص" كان إشكاليًا ، ومع ذلك فقد استمر في هذه التسمية لكونها مميزة، وذلك بحسب قضية جديدة مرفوعة ضد جوجل.

وقال المتحدث باسم جوجل "خوسيه كاستانيدا" لرويترز إن الإيداع "أخطأ في توصيف رسائل البريد الإلكتروني التي تشير إلى حسابات مستعملة وغير ذات صلة"، وأدت عمليات الكشف عن الخصوصية لوحدة Alphabet Inc إلى تدقيق تنظيمي وقانوني في السنوات الأخيرة وسط مخاوف عامة متزايدة بشأن المراقبة عبر الإنترنت.

وزعم المستخدمون في يونيو الماضي في دعوى قضائية أن جوجل تتبعت بشكل غير قانوني استخدامهم للإنترنت عندما كانوا يتصفحون وضع التصفح المتخفي في متصفح Chrome الخاص بها، وقالت جوجل إنها توضح أن وضع التصفح المتخفي لا يوقف سوى حفظ البيانات على جهاز المستخدم ويقاوم الدعوى القضائية.

وفي تحديث مكتوب حول الاستعدادات للمحاكمة تم تقديمه يوم الخميس في محكمة المقاطعة الأمريكية ، قال محامو المستخدمين إنهم "يتوقعون السعي لإقالة" بيتشاي وكبير مسؤولي التسويق في جوجل لورين توهيل.

وقال المحامون ، نقلاً عن مستندات جوجل ، إن بيتشاي "أُبلغ في عام 2019 كجزء من مشروع تديره شركة Twohill أنه لا ينبغي الإشارة إلى وضع التصفح المتخفي على أنه" خاص "لأن ذلك ينطوي على" خطر تفاقم المفاهيم الخاطئة المعروفة حول الحماية التي يوفرها وضع التصفح المتخفي ".

وتابع التسجيل ، "كجزء من تلك المناقشات، قرر بيتشاي أنه" لا يريد وضع التخفي تحت دائرة الضوء "وواصلت جوجل دون معالجة تلك المشكلات المعروفة"، وقال كاستانيدا إن الفرق "تناقش بشكل روتيني طرق تحسين ضوابط الخصوصية المضمنة في خدماتنا." قال محامو جوجل إنهم سيعارضون الجهود المبذولة لإقالة بيتشاي وتوهيل.

وفي الشهر الماضي ، عزل المدعون نائب رئيس شركة جوجل، بريان راكوفسكي ، الموصوف في ملف الدعوى بأنه "أب" وضع التصفح المتخفي"، وشهد أنه على الرغم من أن جوجل تنص على أن وضع التصفح المتخفي يتيح التصفح "بشكل خاص" ، فإن ما يتوقعه المستخدمون "قد لا يتطابق" مع الواقع ، وفقًا لما ورد في كتابات المدعين.

ورفض محامو جوجل الملخص ، وكتبوا أن راكوسكي قال أيضًا إن المصطلحات بما في ذلك "خاص" و "مجهول" و "غير مرئي" مع سياق مناسب "يمكن أن يكون مفيدًا للغاية" في شرح وضع التصفح المتخفي.