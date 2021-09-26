شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هاتف Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن هاتفى Pixel 6 و Pixel 6 Pro قبل بضعة أشهر من توقيع الكشف الرسمى عنهما، ولا يخلو الأمر من سابقة، فقد فعلت الشركة الشىء نفسه مع Pixel 4 فى عام 2019،ومع ذلك كما هو الحال مع Pixel 4 لم تكشف Google عن كل ما لديها.

وقال موقع digital trend شارك جوجل مجموعة مختارة من أهم التفاصيل مع إبقاء الباقي فى الكتمان وما نعرفه أن Google لديها رائد مثير للاهتمام للغاية بين يديها.

وقال ريك أوسترلوه من Google لموقع The Verge: "لم نعترف بالتأكيد فى المستوى الرئيسى خلال العامين الماضيين ، ولكن هذا سيكون مختلفًا خاصة أنه سيكون بالتأكيد منتجًا بسعر ممتاز". على الرغم من أن Google لم تقدم أرقامًا دقيقة ، فإن النظر إلى أسعار بدء تشغيل iPhone 13 و Samsung Galaxy S21 والبالغة 799 دولارًا يعطينا فكرة عن الحد الأدنى للسعر .

ومن قوائم Google Store ، يمكننا توقع بيع Pixel 6 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان، وقد توسع Google هذه القائمة عندما تطلق Pixel 6 رسميًا في حدثها السنوي Made by Google .

وبالنسبة إلى موعد حدوث هذا الحدث ، فإن التقارير الواردة من المتسرب Jon Prosser تضع الحدث فى 19 أكتوبر أو قبله. ويقال إن Google تفتح طلبات مسبقة لـ Pixel 6 و 6 Pro في ذلك التاريخ ، بتاريخ 28 أكتوبر، وفى غضون ذلك ظهرت منصات عرض Pixel 6 فى متجر Google فى نيويورك ، وبدأت الشركة فى تسويق الهاتف الجديد على YouTube ومنصات التواصل الاجتماعى الأخرى، كما إنها إستراتيجية إطلاق غير معتادة ، ولكنها ليست غير مسبوقة بالنسبة لشركة Google ، التي استخدمت طريقة مماثلة لجهاز Pixel 4 .

ويمزج Pixel 6 و 6 Pro مزيجًا من عناصر التصميم لإنتاج شيء مختلف تمامًا عن الهواتف الذكية الأخرى فى السوق، والجزء الخلفى يستخدم شريط الكاميرا الذى يشبه الحاجب أكثر من المطبات المربعة أو الدائرية التى اعتدنا عليها فى الكاميرات الحديثة، وفى الوقت نفسه فإن الجزء الأمامى عبارة عن تصميم خالٍ من الحواف مع ثقب مركزى يمنحك مظهر Galaxy Note-esque عند دمجه مع الشكل الجمالى قليلاً.