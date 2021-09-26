شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة خصوصية جديدة بخدمة "صور جوجل" ستتوفر لجميع مستخدمي أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن المجلد Locked Folder in Photos سيصل قريبًا على جميع أجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار 6 والإصدارات الأحدث، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة من شبكة البحث الرئيسية للتطبيق و "التطبيقات التي تصل إلى صور جهازك".



ما هي ميزة مجلد صور جوجل Locked Folder؟ وقد تم الإعلان عن مجلد Locked Folder in Photos في مؤتمر جوجل I / O 2021 في يونيو، ثم تم إصداره حصريًا على هواتف Pixel الجديدة، وأكدت جوجل الآن أن المجلد Locked Folder في الصور سيصل إلى الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 6.0 والإصدارات الأحدث، ومع ذلك ، لم يكشف عملاق التكنولوجيا عن التاريخ المحدد لموعد إصدار الميزة لجميع أجهزة أندرويد.ما هي ميزة مجلد صور جوجل Locked Folder؟ كما ذكرنا أعلاه ، تتيح الميزة للمستخدمين إخفاء الصور ومقاطع الفيديو التي لا يريدون أن يراها الآخرون في الشبكة الرئيسية للتطبيق، إنها مساحة محمية برمز مرور حيث يمكن حفظ صور محددة بشكل منفصل.

الصور ومقاطع الفيديو التي تمت إضافتها إلى المجلد المقفل لن يتم نسخها احتياطيًا أو مشاركتها، ويمكن للمستخدم فتح هذه الصور / مقاطع الفيديو من علامة التبويب "المكتبة"> "الأدوات المساعدة"> "المجلد المقفل". عندما يكون المستخدمون داخل هذه المساحة الآمنة ، لن يتمكنوا من التقاط لقطات شاشة أيضًا، ويمكن للمستخدمين تنفيذ إجراءين فقط لمثل هذه الصور، ويمكنهم إما حذفها نهائيًا أو نقلها خارج المجلد المقفل.