تكنولوجيا: Realme تطلق هواتف Realme narzo 50A و 50i رسمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme مؤخراً عن هواتف Realme narzo 50A و 50i، حيث تتضمن إصدارات الشركة الجديدة من سلسلة narzo 50 شاشات LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD Plus.

هاتف Realme narzo 50A

ينطلق هذا الإصدار بمعالج Helio G85 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

وتأتي الكاميرة الخلفية في narzo 50A بمستشعر JN1 رئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بعدسات portrait بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، وسرعة شحن 18W، ويضم منفذ USB C، ويدعم أيضاً الشحن العكسي، كما ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 2.0 ونظام تشغيل Android 11، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأخصر، والأزرق بسعر يبدأ من 156دولار، ويتوفر للشراء في 7 من أكتوبر في السوق الهندي.

هاتف Realme 50i

ينطلق هذا الإصدار بمعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة عشوائية 2 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بواجهة realme UI Go التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، ويضم كاميرة واحدة في الجهة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh مع منفذ microUSB للشحن، ومن المقرر أن يتوفر Narzo 50i بألوان الأخضر والأسود بسعر يبدأ من 101 دولار على أن يتوفر للشراء في السوق الهندي بدءاً من 7 من أكتوبر.

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