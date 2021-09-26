تكنولوجيا: تفاصيل إعدادات الكاميرة في هواتف Pixel 6 المرتقبة من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل ومميزات الكاميرة المقدمة من جوجل هذا العام في هواتف Pixel 6.

إستعرضت الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة مواصفات سلسلة Pixel 6 القادمة من جوجل، أيضاً كشف مطوري XDA عن تفاصيل أكثر حول هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro، والتي تتضمن إعدادات الكاميرة في هذه الإصدارات.

تقدم جوجل هاتف Pixel 6 بمستشعر GN1 رئيسي في الكاميرة من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

بينما يأتي هاتف Pixel 6 Pro بنفس المستشعرات السابقة مع مستشعر ثالث بدقة 48 ميجا بيكسل ويدعم تكبير بصري حتى 4 مرات بفضل عدسات telephoto periscope، كما يأتي الهاتف بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

وتقدم إصدارات جوجل الجديدة من هواتف Pixel معالجة للصور ومميزات أكثر في التصوير من خلال برامج الشركة الجديدة، ولقد كشف مطوري XDA عن المميزات الجديدة في تطبيق Google Camera وهي كالتالي:

كاميرة أمامية بزوايا عرض واسعة تؤكد التعليمات البرمجية على أن هذه الميزة ستتوفر في هاتف Pixel 6 Pro، حيث يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تقدم الكاميرة الأمامية اثنان من مستويات التكبير 0.7 مرة و1.0 مرة.

تؤكد التعليمات البرمجية على أن هذه الميزة ستتوفر في هاتف Pixel 6 Pro، حيث يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تقدم الكاميرة الأمامية اثنان من مستويات التكبير 0.7 مرة و1.0 مرة. تسجيل الفيديو تدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بينما تدعم كاميرات telephoto والمميزة بزوايا عرض واسعة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أيضاً يدعم تسجيل الفيديو تكبير حتى 0.7 مرة عند تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بينما يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K أو FHD عند 60 إطار لكل ثانية تكبير حتى 20 مرة.

تدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بينما تدعم كاميرات telephoto والمميزة بزوايا عرض واسعة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أيضاً يدعم تسجيل الفيديو تكبير حتى 0.7 مرة عند تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بينما يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K أو FHD عند 60 إطار لكل ثانية تكبير حتى 20 مرة. تحكم يدوي لتوازن اللون الأبيض تعمل جوجل على تطوير ميزة التحكم في ضبط توزان اللون الأبيض بشكل يدوي، إلا أن توقعات مطوري XDA تشير إلى أن الميزة ستتاح للمطوريين فقط.

تعمل جوجل على تطوير ميزة التحكم في ضبط توزان اللون الأبيض بشكل يدوي، إلا أن توقعات مطوري XDA تشير إلى أن الميزة ستتاح للمطوريين فقط. ميزة Magic eraser أو الممحاة السحرية التي تتيح لمستخدمي Pixel 6 إزالة الأشخاص أو الأشياء من الصور بسلاسة، ومن المقرر أن تدعم شريحة Tensor تسريع هذه الآداة.

أو الممحاة السحرية التي تتيح لمستخدمي Pixel 6 إزالة الأشخاص أو الأشياء من الصور بسلاسة، ومن المقرر أن تدعم شريحة Tensor تسريع هذه الآداة. ميزة Face deblur وهي من بين المميزات التي أكدت عليها جوجل في وقت سابق، حيث تدعم إلتقاط إطارات إضافية لموضوع التصوير بإستخدام الكاميرة فائقة الإتساع في نفس وقت تصوير لقطات HDR بالكاميرة الرئيسية، حيث تتم معالجة الصور التي التقطت وإزاحة الوجوه من الصور.

وهي من بين المميزات التي أكدت عليها جوجل في وقت سابق، حيث تدعم إلتقاط إطارات إضافية لموضوع التصوير بإستخدام الكاميرة فائقة الإتساع في نفس وقت تصوير لقطات HDR بالكاميرة الرئيسية، حيث تتم معالجة الصور التي التقطت وإزاحة الوجوه من الصور. قفل المشهد تعرف هذه الميزة في التسريبات برمز “naruto” إلا أن التسريبات لم توضح الغرض من الميزة بشكل دقيق.

تعرف هذه الميزة في التسريبات برمز “naruto” إلا أن التسريبات لم توضح الغرض من الميزة بشكل دقيق. دعم الميكروفون عن طريق البلوتوث وتعرف هذه الميزة الآن برمز “sapphire”.

وتعرف هذه الميزة الآن برمز “sapphire”. ضبابية الحركة من المتوقع أن تأتي الميزة بتحسينات في تطبيق المؤثرات الضبابية بكفاءة أعلى

من المتوقع أن تأتي الميزة بتحسينات في تطبيق المؤثرات الضبابية بكفاءة أعلى ميزة Nima aesthetic من المتوقع أن تقترن هذه الآداة بميزة “Top Shot” عند تمكين الحركة في الصور، وهي من المميزات التي تدعم التسارع بفضل رقاقة Tensor.

من المتوقع أن تقترن هذه الآداة بميزة “Top Shot” عند تمكين الحركة في الصور، وهي من المميزات التي تدعم التسارع بفضل رقاقة Tensor. نمط الطفل وتشير التوقعات إلى أن هذا النمط يدعم التعرف بشكل تلقائي على الأطفال في الصور.

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