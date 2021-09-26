شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح للمشتركين فى insider المشاركة فى ويندوز 11 دون عوائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إطلاق Windows 11 قريبًا جدا ، ومن المقرر إطلاق الأجهزة التى تتميز بنظام التشغيل الجديد فى 5 أكتوبر وتتيح Microsoft للمشتركين فى Insider فرصة تنزيل نظام التشغيل واستخدامه الآن.

وإذا كان لديك معالج غير مدعوم فستحتاج إلى توقيع تنازل لقبول أى "أضرار" محتملة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك - ولكن الخطر الحقيقي هو عدم وجود تحديثات.

ووفقا لموقع " digital trend " دعونا نوضح أنه فى أغسطس أعلنت Microsoft أنها ستسمح للمستخدمين الذين لديهم معالجات غير مدعومة بتثبيت Windows 11 يدويًا في ذلك الوقت.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين الذين سلكوا هذا الطريق لن يتلقوا تحديثات أمنية وتحديثات ضرورية، ويشير التنازل إلى أن هذا هو الحال والذى يشكل خطرًا أكبر بكثير من أى "أضرار" يتحدث عنها التنازل.

وقال الموقع أن الجزء الأكثر ضررًا من استخدام Windows 11 على الأجهزة غير المدعومة ليس الأجهزة ، ولكن حقيقة أنه لا يحق له الحصول على التحديثات.

ولدى Microsoft أسباب لتقييد Windows 11 على أجهزة معينة، وتوفر المعالجات الأحدث أمانًا أفضل بما فى ذلك دعم البرامج الثابتة TPM والتمهيد الآمن والأمان المستند إلى الظاهرية، وتقول Microsoft إن الجمع بين ميزات الأمان هذه يمكن أن يقلل البرامج الضارة بنسبة تصل إلى 60٪ بناءً على اختبارها.