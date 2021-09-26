شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يبحث إطلاق ميزتين للتحكم فى الردود على التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث تويتر عن مدخلات بشأن ميزتين محتملتين جديدتين يمكن أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في نغمة وجودة الردود على تغريداتهم، وهى التصفية والحد، كما تشاركه مصممة Twitter Paula Barcante، حيث ستخفى بذكاء الردود المسيئة أو الضارة أو تمنع تكرار المخالفين من الرد على الإطلاق.

استنادًا إلى مفهوم الصور التي شاركها Barcante ، سيكتشف تويتر ما إذا كنت قد تلقيت ردودًا ضارة أم لا ، ثم يطالبك بتشغيل Filter أو Limit حسبما نقل موقع The verege.

ونقل Barcante: "إذا كان لديك فلتر قيد التشغيل ، فلن يتم عرض الردود التي قد تكون ضارة على تغريدتك لك أو لأي شخص آخر". مع تمكين Limit سيتم منع الحسابات التي لها تاريخ من التغريدات الهجومية أو "المتكررة وغير المدعوة" من الرد على الإطلاق.

يعتبر مفهوم Twitter صريحًا إلى حد ما حول ما إذا كان لديك خيار تصفية أو حد أم لا. في حالة التغريدات التي تمت تصفيتها ، فإنها لا تزال تظهر للشخص الذي يرد ، مع نص مضاف يقول: "هذا الرد مرئي لك فقط". بالنسبة للحسابات التي تم تمكين Limit بها ، قد يعرض Twitter تحذيرًا يوضح أن "حد الرد قيد التشغيل" مع رابط لمعرفة المزيد.

الآن بما أن هذه العملية - الافتراضية بالكامل - آلية ، فمن المحتم ألا تكون دقيقة طوال الوقت. يلاحظ Barcante أن تويتر يفكر أيضًا في السماح للمستخدمين بمراجعة التغريدات التي يتم التقاطها في شبكة أي من الميزتين في حالة عدم موافقة المستخدم على قرار تويتر التلقائي ورغبته في تصحيحه.