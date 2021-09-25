شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز التغييرات التى قد يشهدها "آيباد برو" المستقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع Tom’s Guide تقريراً عن أجهزة آيباد برو المستقبلية والتغييرات المحتملة التى قد تطرأ عليها، حيث أشار إلى أن التغييرات كبرى وقد تغير الطريقة التي نشاهد بها هذه الأجهزة التى تنتجها شركة أبل.

ونقل الموقع هذه الأنباء عن مسرب على تويتر يدعى Dylan، حيث قال إن أبل تعتزم جعل أجهزة آيباد برو المستقبلية للاستخدام بشكل أساسي في وضع حمله بالعرض وليس بالطول، ويشمل هذا نقل الكاميرا الأمامية وشعار أبل الموضوع بشكل أفقي على الجهة الخلفية.

وتحظى أجهزة آيباد بشعبية كبيرة لا خلاف عليها، كما أنها تصبح جزءاً من أقلية الحواسب اللوحية المصممة بشكل أساسي للاستخدام بحملها بالاتجاه الطولي.

وفى المقابل، نجد أن أجهزة التابلت التي تنتجها شركة منافسة مثل سامسونغ، وتحديداً Samsung Galaxy Tab S7، بكاميرات أمامية على الجهة الطويلة من شريط الشاشة وواجهة المستخدم فيه مخصصة للاستخدام مع حمل التابلت أفقياً.

واعتبر آيباد برو بديلاً عن جهاز اللابتوب، خصوصاً أن أبل قد طرحت لوحدة المفاتيح Magic Keyboard.

ويبقى العمل على شاشة أفقية الوضع الطبيعي للكثير من الناس في مهاهم اليومية، لذلك من المنطقى أن تقوم أبل بتصميم جهاز الآيباد الأنسب مهنياً مع وضع هذا الأمر بعين الاعتبار.