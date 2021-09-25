درجة عالية من الخطورة.. «جوجل» تطلق تحذيراً رسمياً لـ 2.65 مليار مستخدم

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن شركة "جوجل" أصدرت تحذيراً رسمياً لـ2.65 مليار مستخدم لمتصفحها الشهير "جوجل كروم" بشأن وجود ثغرة أمنية تهدد هذا العدد الضخم من المستخدمين.

وقال موقع "فوربس" إن جوجل توصلت إلى "وجود 19 ثغرة أمنية في متصفح كروم على الأجهزة التي تدعم أنظمة Linux و macOS و Windows، من بينها 5 ثغرات تعتبر على درجة عالية من الخطورة."

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الشركة رفضت الكشف عن كافة المعلومات حول معظم الثغرات المكتشفة، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يتمكن المستخدمون من حماية أنفسهم.

كما طلبت جوجل من مستخدمي المتصفح "كروم" تحميل أحدث إصدار والمسمى 94.0.4606.54، لتجنب التهديد الذي تشغله هذه الثغرات، لكن ليس من المتوقع طرحه أمام المستخدم إلا بعد أيام قد تمتد إلى أسابيع.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية حذرت، في أغسطس الماضي، من ثغرات "خطيرة" في متصفح "جوجل كروم".

وأطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

وأشار المركز إلى أن شركة جوجل أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.