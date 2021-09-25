شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تجعل المركبات ذاتية القيادة عديمة الانبعاثات إلزامية بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتداءً من عام 2030 ستطلب ولاية كاليفورنيا من جميع المركبات ذاتية القيادة الخفيفة التي تعمل في الولاية أن تنبعث منها انبعاثات صفرية، حيث تم التوقيع على قانون SB 500 من قبل الحاكم Gavin Newsom ، ويمثل SB 500 أحدث جهد من قبل الدولة للحد من بيع مركبات الاحتراق الداخلي الجديدة مع التركيز على تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري حسبما نقل موقع Engadget.

في عام 2020 وقعت نيوسوم أمرًا تنفيذيًا يحظر فعليًا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035، وفي نفس العام أصدر مجلس الموارد الجوية في الولاية قرارًا بأن جميع الشاحنات الجديدة المباعة في كاليفورنيا لا تصدر أي انبعاثات بحلول عام 2045.

ونقل موقع Engadget عن براشانثي رامان ، رئيس الشؤون الحكومية العالمية في شركة كروز ، قوله: "نحن ممتنون لريادة كاليفورنيا في ضمان أن يكون هذا هو المعيار الصناعي". "صناعة المركبات الفضائية مهيأة لقيادة الطريق في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المدن ، ولهذا السبب قمنا بتشغيل أسطول يعمل بالكهرباء بالكامل بدون انبعاثات منذ البداية." دعمت Cruise SB 500 من خلال مشاركتها مع Emission Zero Coalition ، وهي مجموعة تضم أيضًا شركة Nuro الناشئة للتسليم الذاتي.

وفقًا لوكالة حماية البيئة ، كان قطاع النقل هو أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة منذ عام 2019 ، حيث تمثل المركبات الخفيفة أكثر من نصف هذا الناتج. ومع ذلك ، لا تمثل السيارات المستقلة حاليًا سوى جزء ضئيل من ما يقرب من 15 مليون مركبة على طرق كاليفورنيا.

علاوة على ذلك تستخدم كل من Cruise و Waymo ، وهما اثنتان من أبرز الشركات التي تختبر خدمات سيارات الأجرة المستقلة بالكامل في الولاية ، أساطيل مصنوعة بشكل حصري تقريبًا من المركبات الكهربائية والهجينة.

وهذه الخطوة الأخيرة من كاليفورنيا تتعلق بمنع السيارات ذاتية القيادة من أن تصبح ملوثًا رئيسيًا في المستقبل ، لا سيما إذا أصبحت خدمات سيارات الأجرة بدون سائق شائعة بين الركاب.