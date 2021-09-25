شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ممثل مسلسل "ستار تريك" يطير إلى الفضاء على متن مركبة بيزوس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع TMZ، إن الممثل الكندى ويليام شاتنر، الذى لعب دور الكابتن كيرك فى مسلسل ستار تريك، سينطلق إلى الفضاء في أكتوبر على متن مركبة تابعة للملياردير جيف بيزوس.

وفى حال تحقق ذلك، سيكون هذا الممثل، أكبر شخص عمرا يحلق في الفضاء. في مارس، بلغ عمره 90 عاما.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، أن شاتنر سيكون ضمن الطاقم الثاني الذي سيطير على متن سفينة New Shepard. وسيستمر التحليق 15 دقيقة. وسيتم عمل فيلم وثائقى عن المهمة. ولم يعرف حتى الآن، هل سيرتدى شاتنر زى الكابتن كيرك.

وفى يوليو الماضى، طار بيزوس نفسه إلى الفضاء، وبعد الانطلاق من موقع الإطلاق، عبرت كبسولة نيو شيبرد ما يسمى بخط كارمان، الذي يمتد على ارتفاع 100 كيلومتر ويفصل الغلاف الجوي للأرض عن الفضاء الكوني.

ووصلت المركبة إلى ارتفاع 107 كلم فوق مستوى سطح البحر، حيث بلغت سرعتها 3595 كلم / ساعة أثناء الرحلة، وكانت مدة الرحلة الإجمالية 10 دقائق و 10 ثوان.