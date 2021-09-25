شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يضيف موضوعات محدودة بخدمة Spaces.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تويتر عن إضافة Topics، وهى علامات محددة مسبقًا يمكنك استخدامها لمساعدة الأفراد المتشابهين في التفكير للعثور على غرف الصوت الخاصة بهم. يمكنك إضافة ما يصل إلى ثلاثة مواضيع. وتتضمن بعض تلك التي يمكنك استخدامها حاليًا "الترفيه" و"الأخبار العالمية" و"الألعاب" حسبما نقل موقع Engadget.

وعند الإطلاق تكون الميزة محدودة إلى حد ما إذ إنه متاح فقط لتحديد مستخدمي Android ، وهناك 10 مواضيع فقط للاختيار من بينها والموضوعات تعمل باللغة الإنجليزية فقط. ومع ذلك قال تويتر إن دعم iOS سيتوفر قريبًا ، وأنه سيزيد عدد الموضوعات المتاحة.

مثل تحديث API v2 الذي أعلنت عنه الشركة في أغسطس ، من الآمن أن نقول إن تويتر يأمل في التشجيع على زيادة استخدام المساحات من خلال تسهيل العثور على غرف الصوت ، لا سيما تلك التي تتوافق مع اهتماماتك.

وأعلنت منصة تويتر عن خدمة المساحات (Spaces) لأول مرة في ديسمبر 2020، وبعد شهر واحد أطلقتها كإصدار تجريبي للاختبار لبعض مستخدمي نظام iOS، كما أطلقتها في بداية مارس الماضى لمستخدمي نظام أندرويد.

وخدمة مساحات تويتر هي عبارة عن غرف دردشة صوتية عامة يمكن لأي شخص إنشائها والانضمام إليها.