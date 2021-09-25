تحديث فورتنايت الجديد.. صناديق للتبرعات

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - جاء تحديث الموسم الأخير في لعبة فورتنايت بمجموعة كبيرة من التغييرات على اللعبة وتصميمات جديدة داخل عالمها.

وقد ظهرت صناديق لجمع التبرعات مبعثرة حول جزيرة فورتنايت ضمن هذه التغييرات، ويمكنك كما يوحي الإسم التبرع عبر هذه الصناديق.

تظهر صناديق التبرعات في فورتنايت مثل أي صندوق معتاد في اللعبة وإلى جانبه لوحة إعلانات.

ولكن عندما تتوجه إلى هذه اللوحة وتبدأ في التفاعل معها، فإن واجهة التبرع تظهر أمامك مباشرةً.

وتستطيع عبر هذه الصناديق التبرع لبناء قواعد حربية وفتح أسلحة جديدة ونادرة عبرها.

لذلك يجب عليك التبرع بخمسين قضيب ذهبي حتى يصل سلاحك إلى نسبة تبرع 100٪، وبعد ذلك يصبح متاحًا للاستخدام مباشرةً.

ويمكنك الاختيار بين الكثير من الأسلحة عبر هذه الطريقة، وتضم هذه الأسلحة الجديدة في الموسم الثامن سواءً كانت أسلحة Sideways أو الأسلحة النادرة.

كما يسمح لك التبرع باستخدام المدافع المثبتة في القواعد التي يتم بناءها داخل اللعبة، وتستطيع عبر ذلك مواجهة جحافل Sideways والتغلب عليها.

يمكنك إيجاد صناديق التبرع حاليًا إلى جوار الأماكن الهامة، ويوجد 12 صندوق للتبرع مبعثرين حول الخريطة.

ويمكنك التبرع عبر أي صندوق تجده داخل اللعبة، وذلك حتى تقوم بفتح السلاح الجديد الذي ترغب في استخدامه.

وتعتبر هذه الخطوة هامة لجعل المستخدمين يشعرون بسيطرتهم على عالم اللعبة ودورهم في تطويرها.

يأتي الموسم الثامن من لعبة فورتنايت بعد شهور طويلة من التوقعات والتخمينات قبل إطلاقه.

ويكمل هذا الموسم المعركة الجارية بين اللاعبين والفضائيين، حيث تمكنت قوات الدفاع عن الأرض من تدمير سفينة الفضائيين الأم.

وذلك ما تسبب في حدوث الكثير من الأمور الغريبة داخل الخريطة وتغيرها بشكل كبير.

كما بدأت بعض المكعبات الغريبة بالظهور في عالم اللعبة مما أدى لظهور وحوش Sideways والأسلحة الخاصة بهم.

وتستطيع صناعة المزيد من الأسلحة الغريبة عبر هزيمة وحوش المكعبات وجمع القطع التي تلقيها.