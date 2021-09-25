تكنولوجيا: HP تقدم الجيل الجديد من أجهزة الكل في واحد بآداء أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HP عن الإصدارات الجديدة من أجهزة حاسب الكل في واحد، التي تأتي بشاشة محسنة، ومميزات وآداء أفضل.

تستهدف HP بالتحديث الجديد من أجهزة الحاسب الكل في واحد دعم المستخدم بإصدارات مميزة بتصميم أكثر أناقة مع كفاءة أعلى في الآداء أيضاً.

ولقد قامت HP بتحديث خط إنتاج Pavilion الكل في واحد، كما كشفت عن تحديث جديد لأجهزة الكل في واحد منخفضة التكلفة، أيضاً كشفت الشركة عن شاشة 4K بحجم 34 إنش وسعر 529 دولار.

ويأتي Envy 34 AIO بنموذج 34 إنش بتكوينات منخفضة الطاقة، إلا أنه يتضمن تصميم أنحف وأكثر أناقة، كما تقدم HP الجهاز بتكوينات تتميز بآداء قوي مع طاقة 65W، حيث يضم الجهاز معالج إنتل Core i9-11900، وكرت شاشة GeForce RTX 3080 Max-Q من إنفيديا.

كما تستبدل HP التصميم المنحني في شاشة الإصدار السابق بشاشة مسطحة بدقة عرض 5120 في 2160 بيكسل أو 5K، والتي تتميز بسطوع 500-nit، وألوان P3 بتغطية بنسبة 98%، كما تصل كثافة العرض في الشاشة إلى 164 بيكسل لكل إنش.

وفي المنافذ يأتي الجهاز بمخرج HDMI، و5 من منافذ USB-A، و2 من منافذ USB-C/Thunderbolt 4.0، ومنفذ USB-C، مع فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية SD، كما تأتي قاعدة الجهاز بشاحن لاسلكي Qi مدمج، أيضاً يأتي حامل الشاشة بفتحة لبطاقة و3 منافذ USB.

أيضاً تأتي كاميرة Webcam بمميزات أكثر لدعم المستخدمين في العمل من المنزل بشكل أفضل، وتتوافق بشكل جيد مع مستخدمي “Zoom ” حيث تدعم HP الكاميرة بميزة الإتصال المغناطيسي بالجهاز في 6 مواقع في إطار الشاشة.

وتأتي الكاميرة بتقنية دمج البيكسل في بيسكل بحجم أكبر لتحسين التصوير وتسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة، كما تدعم برمجيات HP ميزة المسح الضوئي، ومن المقرر أن يبدأ سعر هذا الإصدار من 1999 دولار.

أيضاً قدمت HP تحديث جديد لأجهزة Pavilion المميزة بحجم شاشة 24 أو27 إنش، والتي تأتي أيضاً بميزة المكبرات الصوتية المحجوبة، وأحدث التكوينات، مع شاشات مميزة بجودة عرض FHD.

ومن المتوقع أن تتوفر هذه الأجهزة في شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ النموذج الرئيسي من أجهزة Pavilion من سعر 799 دولار، وتأتي أجهزة الكل في واحد بسعر يبدأ من 749 دولار.

أيضاً كشفت الشركة عن نموذج بحجم 32 إنش من شاشة HP U28 4K على أن يعرف الإصدار الجديد بعنوان HP U32، ويدعم هذا الإصدار الجديد تقنية HDR، وسطوع 400 nit، وتغطية بنسبة 98% من ألوان P3.

كما قدمت HP شاشة HP M34d المميزة بحجم 34 إنش، مع بعض المميزات التي تحاكي الإصدارات المنافسة، مثل المكبرات الصوتية المدمجة، ومفتاح KVM لتبديل إتصال الفارة ولوحة المفاتيح بين اثنان من الشاشات.

وتنطلق شاشة HP U32 في الأسواق خلال شهر أكتوبر بسعر 499 دولار، بينما تأتي شاشة HP M34d بسعر 530 دولار.

المصدر

اعلان





