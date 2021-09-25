شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنتهى أزمة المدير المالى لهواوى بالتوصل لتسوية مع الحكومة الأمريكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن المديرة المالية لشركة هواوي منغ وان تشو توصلت إلى اتفاق مع مدعين أمريكيين لتسوية قضية الاحتيال المصرفي المقامة ضدها، وذلك في عملية من شأنها أن تسمح لها بمغادرة كندا وتخفف إحدى نقاط التوتر بين أكبر قوتين في العالم وفقا لما نقلته CNBC.

وجاء في وثيقة قضائية أن الحكومة الأمريكية قالت إن ممثلين عنها سيتوجهون إلى محكمة اتحادية في بروكلين لمناقشة تسوية للتهم الموجهة إلى منج.

وأُلقي القبض على منج في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل HSBC بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال في إيران.

وكانت رويترز أيضا نقلت أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تأجيل المحاكمة مع منج.

وقال شخصان مطلعان آخران إن الاتفاق يتعلق بمنج وحدها ولا تزال التهم الأميركية ضد الشركة قائمة.

بالإضافة إلى حل نزاع بين الولايات المتحدة والصين، يمكن للاتفاق أيضا أن يمهد الطريق للإفراج عن كنديين اثنين، وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، المحتجزين في الصين منذ اعتقالهما بعد فترة وجيزة من احتجاز منغ في 2018.

وفي أغسطس، قضت محكمة صينية على سبافور بالسجن 11 عاما بتهمة التجسس.

ورفضت متحدثة باسم هواوي التعقيب، كما رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين التعليق.