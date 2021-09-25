شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو تعمل على تصميم تطبيق جديد للتقويم بمساعدة منشئ Sunrise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أن تشتري مايكروسوفت برنامج التقويم المتقدم sunrise في عام 2015 وتغلقه بعد عام تقريبًا، كان أحد تلك التطبيقات التي أحب الناس الثناء عليها، حيث ساعد التصميم والميزات المدروسة في تمييز نفسها وكسب قاعدة جماهيرية في سوق مزدحم سيطرت عليه شركات ذات وزن ثقيل مثل GCal حسبما نقل موقع Engadget.

ولكن بعد ذلك قامت مايكروسوفت بإغلاق التطبيق وترك المعجبون يبحثون في مكان آخر، مع عدم وجود بديل تقريبًا، لكن تطبيقا مشابهًا قد يظهر قريبا، حيث تعمل Yahoo على تطبيق تقويم مستقل يسمى Day.

وفقًا لـ TechCrunch ، قامت الشركة بتوظيف Jeremy Le Van ، أحد مؤسسي Sunrise ، للمساعدة في تصميم البرنامج، علاوة على ذلك، قيل إن الشركة منحت فريق Le Van حرية تطوير البرنامج بشكل مستقل عن خصائص Yahoo الأخرى.

ويبدو أن التطبيق في نسخته الحالية لا يحتوي على أي علامات تجارية أو عمليات تكامل لـYahoo. علاوة على ذلك فإن الخطة هي تحويلها إلى شيء يمكن أن يتكامل مع أي عميل بريد إلكتروني وأدوات أخرى يستخدمها الناس.