شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث متصفح "كروم" لسطح المكتب لأسباب أمنية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع Tom’s Guide إن شركة جوجل أطلقت تحديثاً طارئاً لتصليح ثغرة منتشرة في الوقت الحالي، وتسمى النسخة الجديدة المحدثة Chrome 94.0.4606.61 وتعمل على أنظمة ويندوز وماك ولينوكس، ولتحديث البرنامج، يكفي أن يقوم المستخدم بإغلاقه ومن ثم تشغيله مرة أخرى. وتحتاج بعض نسخ لينوكس إلى الانتظار حتى قدوم التحديثات التالية.

وفي حال عدم نجاح التحديث عند إغلاق متصفح كروم وتشغيله مجدداً، يمكن عندئذٍ استخدام مؤشر الماوس للضغط على النقاط الثلاث العمودية في أعلى زاوية المتصفح، وبعد ذلك ينبغي على المستخدم أن يسحب المؤشر إلى الأسفل للذهاب إلى المساعدة في القائمة المنسدلة، من ثم الضغط على خيار المعلومات عن جوجل كروم في القائمة التي تظهر.

وسيفتح تبويب جديد ويخبر المستخدم بما إذا كان متصفحه محدثاً أم لا. وفي حال كان غير محدث، فسيقوم بتحميل التحديث ويطلب من المستخدم إعادة فتح المتصفح.

ويبدو أن الثغرة التي يتم العمل على تصليحها، تسمح للتطبيقات الخبيثة أو الوظيفة الخبيثة بالحصول على مساحة الذاكرة، ولم يتضح من الذي يستخدم الثغرة لشن الهجوم، ولم يتضح أيضاً من المستهدف بالهجوم.