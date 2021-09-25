شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس يحصل على متصفح Edge يمكنه تشغيل ألعاب ستاديا والوصول لديسكورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح مايكروسوفت لوحة معلومات إكس بوكس جديدة تتضمن إصدارًا محدثًا من متصفح ايدج، بعد ستة أشهر من الاختبار، يتوفر إصدار كروميوم من ابدج لجميع وحدات التحكم Xbox One وXbox Series S / X الحالية، وتسمح الإمكانات الجديدة لمالكى إكس بوكس ببث ألعاب جوجل ستاديا والوصول إلى ديسكورد على الويب.

يبدو إصدار إكس بوكس من إيدج مطابقًا تقريبًا للإصدار المتاح على الكمبيوتر الشخصى أو ماك، حتى أنه يتضمن ميزات مثل علامات التبويب العمودية والمجموعات، مثل Edge على الكمبيوتر الشخصى المحمول، يقوم إصدار إكس بوكس أيضًا بمزامنة جميع الإعدادات والمفضلات وعلامات التبويب وسجل الويب، لكن الميزة الوحيدة المفقودة هى الامتدادات والقدرة على التبديل إلى وضع المطور لتغيير سلاسل User Agent أو الوصول إلى وحدة التحكم وفقا لما نقله موقع The verege.

تدعم إيدج أيضًا الماوس ولوحة المفاتيح، بحيث يمكنك الوصول إلى أشياء مثل Word أو Excel عبر الإنترنت، أو حتى ألعاب Google Stadia عبر لوحة المفاتيح والماوس أو وحدة تحكم Xbox.

بينما لا يحتوى إكس بوكس على تطبيق ديسكورد، يمكنك الوصول إلى إصدار الويب باستخدام هذا الإصدار الجديد من إيدج. سيتيح لك Discord الانضمام إلى المكالمات الصوتية والمشاركة فى محادثات القنوات النصية، ولكن دعم الميكروفون غير متاح.

يعد متصفح ايدج الجديد تحسينًا كبيرًا عما كان موجودًا على إكس بوكس من قبل، ويمكنك حتى استخدامه للوصول إلى ألعاب Steam PC أو ألعاب الويب مثل Krunker أو Quake JS.

ولا تزال Nvidia تمنع الوصول إلى خدمة تدفق GeForce Now الخاصة بها عبر Edge.

يتوفر مستعرض مايكروسوفت إيدج الجديد لأجهزة إكس بوكس لجميع وحدات تحكم إكس بوكس.