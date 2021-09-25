شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث متصفح "كروم" لسطح الكتب لأسباب أمنية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفي حال عدم نجاح التحديث عند إغلاق متصفح كروم وتشغيله مجدداً، يمكن عندئذٍ استخدام مؤشر الماوس للضغط على النقاط الثلاث العمودية في أعلى زاوية المتصفح، وبعد ذلك ينبغي على المستخدم أن يسحب المؤشر إلى الأسفل للذهاب إلى المساعدة في القائمة المنسدلة، من ثم الضغط على خيار المعلومات عن جوجل كروم في القائمة التي تظهر.
وسيفتح تبويب جديد ويخبر المستخدم بما إذا كان متصفحه محدثاً أم لا. وفي حال كان غير محدث، فسيقوم بتحميل التحديث ويطلب من المستخدم إعادة فتح المتصفح.
ويبدو أن الثغرة التي يتم العمل على تصليحها، تسمح للتطبيقات الخبيثة أو الوظيفة الخبيثة بالحصول على مساحة الذاكرة، ولم يتضح من الذي يستخدم الثغرة لشن الهجوم، ولم يتضح أيضاً من المستهدف بالهجوم.