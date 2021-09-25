شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام الذكاء الاصطناعى للعمل كنظام إنذار مبكر عن التحول فى تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن نقاط التحول في تغير المناخ والعمل كنظام إنذار مبكر، ويعتقد عدد من الخبراء أن الأرض تقترب بسرعة من نقطة التحول لعكس مسار تغير المناخ، لكن الباحثين في جامعة واترلو الكندية يبتكرون ذكاءً اصطناعيًا يمكن أن يكون بمثابة نظام إنذار مبكر ضد هذا التهديد على الكوكب.

قال كريس باوخ، الباحث المشارك للدراسة، أستاذ الرياضيات التطبيقية في جامعة واترلو، إن خوارزمية التعلم العميق تم إنشاؤها للتنبؤ بشكل أفضل بنقاط التحول، مع فهم أيضًا ما يحدث بعد الوصول إليها.

وقال باوخ في بيان "العديد من نقاط التحول هذه غير مرغوب فيها ونرغب في منعها إذا استطعنا".

وقال العلماء إن هناك احتمال بنسبة 40% أن يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة السنوية 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) التي حددتها اتفاقية باريس لعام 2015.

تشمل بعض نقاط التحول هذه ذوبان التربة الصقيعية في القطب الشمالي، والحرارة الشديدة، وتفكك الصفائح الجليدية، وتحمض المحيطات.

وتمكن الباحثون من تعليم التعلم العميق لاكتشاف نقاط التحول وتحويل ذلك إلى حالة من التعرف على الأنماط من أجل مساعدتهم على تعلم الأنماط قبل حدوث نقطة التحول.

كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على التعرف على خصائص نقاط التحول المختلفة بطريقة عامة، وليس مجرد نقطة تحول واحدة، كما فعلت الخوارزميات الأخرى في الماضي.

ودرب الباحثون الذكاء الاصطناعي على عالم من نقاط التحول المحتملة بما في ذلك ما يقرب من 500000 نموذج، ثم اختبروها على نقاط تحول في العالم الحقيقي.