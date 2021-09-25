شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تنزيل iPadOS 15 وتثبيته على جهاز iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد تحديث جهاز iPad بأحدث إصدار من iPadOS، حتى يحميك من الثغرات الأمنية ويوفر أيضًا أحدث إصلاحات الأخطاء والميزات، يمكنك ضبط جهاز iPad على تثبيت التحديثات تلقائيًا، أو إجراء التحديثات يدويًا وفقًا لجدولك الخاص، وهنا نرصد لك طريقة تنزيل iPadOS 15 وتثبيته على جهاز iPad، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تحديث جهاز iPad تلقائيًا

أسهل طريقة للحفاظ على جهاز iPad محدثًا هي تمكين التحديثات التلقائية.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPad.

2. في منتصف الطريق أسفل الصفحة، اضغط فوق عام.

3. في أعلى الصفحة "عام"، حدد "تحديث البرنامج".

4. اضغط على التحديثات التلقائية.

5. للسماح لجهاز iPad بعمل كل شيء تلقائيًا، تأكد من تشغيل زري تنزيل تحديثات iPadOS وتثبيت تحديثات iPadOS عن طريق تمريرهما إلى اليمين، وتحويلهما إلى اللون الأخضر.

كما أنه عند تشغيل كلا المفتاحين، سيقوم iPad بتنزيل ملفات التحديث على الجهاز ثم تثبيتها تلقائيًا طوال الليل، عندما يكون جهاز iPad قيد الشحن والقفل.

كيفية تحديث جهاز iPad يدويًا

يمكنك أيضًا تحديث جهاز iPad يدويًا في الإعدادات.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPad.

2. اضغط على عام، ثم حدد تحديث البرنامج.

3. إذا كان هناك تحديث متوفر، فاضغط فوق تنزيل وتثبيت.

4. إذا كانت مساحة التخزين على iPad منخفضة ولا توجد مساحة كافية لتثبيت التحديث، فسيطلب iPad الإذن لإلغاء تثبيت التطبيقات مؤقتًا (ستتم استعادة التطبيقات تلقائيًا لاحقًا)، اضغط على متابعة.

5. بعد اكتمال التنزيل، اضغط فوق تثبيت.