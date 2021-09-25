شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مهمة حامل الهاتف الخاص بك وأهم أنواعه لحمايته من التلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بغض النظر عما إذا كنت تحصل على iPhone 13 جديدًا أو تتمسك بهاتفGalaxy S21 ، فإن استخدام حوامل ضخمة للهاتف المحمول أو غير موثوقة قبل رحلة طويلة قد يكون شيئًا من الماضى، وتقوم Mobile by Peak Design استمرارًا لجهودها بتبسيط ملحقات الهاتف بحيث تحتاج فقط إلى علبة واحدة وبعض الملحقات للحماية والتركيب، والهدف هو توفير الراحة لواحد أو اثنين فقط من الملحقات، دون فقدان التطبيق العملى أو الأسلوب، وذلك وفقا لموقع " digital trend" التقنى.

وفيما يلى كيفية عمل نظام الجراب الجديد هو:

هناك مغناطيسات مدمجة مباشرة فى أغلفة Peak Design لضمان بقاء هاتفك فى المكان الذى تضعه فيه بالضبط، سواء كان ذلك على دراجة أو فى سيارتك أو حتى فى المنزل على مكتبك، وذلك نظرًا لأن المغناطيسات العالمية فى النظام البيئى للجوال، ويمكن لهاتفك العمل مع خط الهاتف المحمول بأكمله.

كما أنه متوافق مع ملحقات MagSafe الأخرى من Apple التي قد تكون لديك بالفعل بالإضافة إلى أي أجهزة شحن لاسلكية غير MagSafe،

وهنا نقول ما مدى فائدة MagSafe ككل هو على الأرجح السؤال الأفضل إجابته من خلال استخدامك الخاص.

ويتميز خط الملحقات بثلاث حالات هاتف مختلفة، تتميز حقيبة Everyday Case بشكل نحيف مصنوع من قماش النايلون مع حواف مطاطية لتوفير حماية مثالية تأتى نظيرتها، حقيبة Everyday Loop Case ، مع حلقة إصبع مدمجة لمساعدتك في الحفاظ على قبضة أسهل على هاتفك، وأخيرًا وليس آخرًا المحول العالمى الذي يجعل النظام متوافقًا مع أي حالة تابعة لجهة خارجية لا تزال ترغب في استخدامها دون الحاجة إلى الترقية إلى حالة جديدة على الفور، فقط تأكد من عدم استخدامه مع أى جلد ناعم أو أغطية سيليكون.

ويتميز النظام البيئى للجوال أيضًا بمجموعة واسعة من الحوامل وغيرها من الملحقات التى تعمل جنبًا إلى جنب مع الصناديق:

حامل ثلاثي متنقل

مجموعة منشئ المحتوى

قاعدة الشحن اللاسلكي

جدار جبل

محفظة رفيعة

حامل المحفظة

جبل السيارة

شحن جبل السيارة

حامل الدراجة من الأمام

جبل بار يونيفرسال

جبل بار دراجة نارية

جبل الجذعية للدراجات النارية

تتوفر حقيبة Everyday Case لجميع طرز iPhone 11 و 12 و 13 و Samsung Galaxy S21 مقابل 40 دولارًا. لا يمكن الحصول على الحلقة الحلقية إلا لطرازات iPhone 12 - باستثناء طرز Mini - و iPhone 13. سيتم تسجيله بسعر 50 دولارًا. يقدم المحول العالمي بديلاً أرخص مقابل 30 دولارًا فقط.