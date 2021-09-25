شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تصدر تشريعات لحماية عمال توصيل الطعام القائمة على التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مدينة نيويورك تشريعات شاملة تهدف إلى حماية العاملين فى خدمات توصيل الطعام القائمة على التطبيقات مثل Grubhub وDoorDash. هذه الخطوة تجعل المدينة واحدة من أولى البلديات فى الولايات المتحدة التى تنظم بقوة صناعة نمت بسرعة فائقة خلال الوباء.

بحسب بلومبرج يمس التشريع كل جانب من جوانب الوظيفة تقريبًا، على سبيل المثال، معالجة مشكلة كانت موضوع تسوية بقيمة 2.5 مليون دولار، يجب أن تكشف تطبيقات التوصيل وخدمات البريد السريع عن سياسات المكافآت الخاصة بهم، وأن تضمن تلقى العمال دائمًا نصائحهم وفقا لما نقله موقع Engadget.

يجب عليهم أيضًا الدفع لهم مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، وتزويدهم بخيارات الدفع التى لا تتطلب الحاجة إلى حساب مصرفي. جزء آخر من التشريع يفرض على المنصات تضمين بند فى عقودهم مع المطاعم للتأكد من أنها توفر الوصول إلى دورة المياه لعمال التوصيل.

نقل موقع Engadget عن كل من Grubhub وDoorDash أنهما يدعمان التشريع، على الرغم من أن الأخير أعرب عن بعض التحفظات بشأن تدابير محددة. قال متحدث باسم DoorDash: "نحن ندرك التحديات التى تواجه عمال التوصيل فى مدينة نيويورك ونشارك هدف تحديد السياسات التى ستساعد Dashers والعاملين مثلهم". "سنواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك مجلس المدينة، لتحديد طرق لدعم جميع عمال التوصيل فى مدينة نيويورك دون عواقب غير مقصودة".

أشارت الشركة على وجه التحديد إلى المراحيض، والتى قام المشرعون بتعديلها قرب نهاية العملية لوضع عبء ضمان الامتثال على أصحاب المنصات. كما أنها قلقة بشأن بند يمنح عمال التوصيل القدرة على وضع قيود على مساراتهم. تدعى الشركة أن هذا شيء قد يؤذى العملاء فى المناطق المحرومة.

فى غضون ذلك أعرب Grubhub، علنًا دعم للقوانين. قال متحدث باسم الشركة: "هذه الفواتير هى خطوات منطقية لدعم عمال التوصيل الذين يعملون بجد كل يوم لمطاعم وسكان نيويورك". "إن ضمان حصولهم على أجر معيشى وحصولهم على دورات المياه ليس مجرد فكرة جيدة - أنه الشيء الصحيح الذى يجب القيام به".