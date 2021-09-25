شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف المزايا الجديدة لأجهزة ماك بوك برو..أبرزها شاشات أعلى دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى الإصدار التجريبى الأحدث من macOS Monterey على أدلة حول دقة جهاز MacBook Pro المشاع 14 و16 بوصة من Apple ، وفقًا لما ذكرته MacRumors.

يحتوى الإصدار التجريبى السابع من نظام التشغيل القادم على إشارات إلى "3456 x 2234 Retina" و"3024 x 1964 Retina"، وهما نوعان من الدقة غير مدعومين فى أى من أجهزة Apple الحالية لأجهزة Mac.

تفترض MacRumors أن القرارين الجديدين يتوافقان مع MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة من Apple، والذى من المتوقع على نطاق واسع إطلاقه هذا العام بتصميمات جديدة ومعالج Apple جديد قائم على الذراع يسمى M1X وفقا لما نقله موقع The verege.

وتبلغ دقة جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة الحالى 3072 × 1920، بينما تبلغ دقة شاشة MacBook Pro مقاس 13 بوصة 2560 × 1600. إذا كانت الدقة الجديدة دقيقة، فمن المفترض أن يشهد كلا الجهازين المحمولين زيادة فى كثافة البكسل وكذلك دقة الشاشة.

بالإضافة إلى دقة الشاشة المحسّنة، يشاع أن كلا الجهازين المحمولين يشتملان على شاحن MagSafe مغناطيسى للكمبيوتر المحمول وعودة منافذ مفيدة مثل فتحة بطاقة SD وHDMI.

كما ورد أن شريط OLED Touch Bar الذى لم يحبه على نطاق واسع فى طريقه إلى الخروج، من المتوقع الإعلان عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة فى حدث Apple هذا العام، على الرغم من أن الموعد المحدد لم يتم الإعلان عنه بعد.