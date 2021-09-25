شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين النجوم والكواكب.. أبرز اختلافات تشمل الإضاءة والألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن التفريق بين النجوم والكواكب في سماء الليل أحيانًا، حيث يظهرون كأجسام قديمة مضيئة من بعيد، ولكن يظل النجم هو جسم سماوي يبعث ضوءه بسبب تفاعل كيميائي في قلبه، ويمكن أن تظهر بعض النجوم أكثر إشراقًا من غيرها نظرًا لحجمها وبعدها عن الأرض، بينما الكوكب هو جرم سماوي يدور حول النجم في نظامه الشمسي ويتوهج من ضوء الشمس المنعكس من وجه الكواكب.

ما هو الفرق بين وميض النجوم والكواكب؟ ووفقا لما ذكره موقع star-name-registry، يوجد أكثر من 10000 نجم مرئي بالعين المجردة في السماء المظلمة ليلاً، لكن هل تساءلت يومًا ما إذا كنت تنظر حقًا إلى نجم أو كواكب في نظامنا الشمسي؟

من أسهل الطرق للتفريق بينهم هو معرفة مدى وميض الضوء، نظرًا لأن النجوم التي يمكننا رؤيتها بالعين المجردة تبعد عدة سنوات ضوئية وتنبعث منها ضوءها الخاص، فعندما يدخل ضوءها في النهاية إلى طبقات مختلفة من الغلاف الجوي للأرض، ينحني ويتعطل، مما يتسبب في وميض النجم، بينما الكواكب في نظامنا الشمسي أقرب كثيرًا إلى الأرض من النجوم، مما يعني أن الضوء الذي تعطيه هو أكثر سطوعًا من النجوم، على الرغم من أن الكواكب لا تصدر ضوءها الخاص.



الفرق بين تحركات النجوم والكواكب في نظامنا الشمسي الفرق بين تحركات النجوم والكواكب في نظامنا الشمسي كان الخبراء في علم الفلك القديم من أجل التمييز بين ما إذا كانوا ينظرون إلى كوكب أو نجم، يدرس علماء الفلك حركة هذا المصدر المحدد للضوء على مدار بضع ليالٍ.

تتحرك النجوم ، فإنها تتحرك بشكل مختلف مقارنة بالكواكب في نظامنا الشمسي، فتتحرك النجوم في نمط دائري حول نجم الشمال، لذلك إذا بدا أن الضوء الذي تراه يتحرك في خط مستقيم على مدار عدة ليالٍ ، فمن المرجح أنه كوكب.



لون الكواكب في نظامنا الشمسي لون الكواكب في نظامنا الشمسي إذا كنت قد اكتشفت الفرق بين النجوم والكواكب في سماء الليل، فكيف يمكنك معرفة أي كوكب تنظر إليه؟ تتمثل إحدى طرق معرفة الفرق في ملاحظة لون الكوكب.

ليست كل الكواكب في نظامنا الشمسي لها لون محدد، ولكن يمكن أن يبدو أن الكواكب الأكثر بروزًا في سماء الليل لديها نوع من الألوان.

1. عطارد - رمادي أو بني

2. الزهرة - أصفر شاحب

3. المريخ - يختلف بين الوردي الباهت والأحمر الفاتح.

4. كوكب المشتري - برتقالي مع شرائط بيضاء

6. زحل - ذهب شاحب

7. أورانوس ونبتون - أزرق شاحب، ومع ذلك، لا يمكن رؤيتهما بالعين المجردة.

وتعد أسهل الكواكب التي يمكن رؤيتها في سماء الليل هي عطارد والزهرة والمريخ، ويمكن حتى رؤيتها بالعين المجردة في ليلة صافية إذا كنت تعرف أين تنظر وتكون مرئية طوال العام تقريبًا، باستثناء فترات زمنية قصيرة حيث تكون قريبة جدًا من الشمس.