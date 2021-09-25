شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة New Horizons The Roost تضيف تحديثا مجانيا نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "digital trend" التقنى عن أن مقهى Roost وصاحب الطيور Brewster سيتجه قريبًا إلى جزيرتك فى Animal Crossing: New Horizons إلى جانب طائر الباريستا الشهير، وهناك المزيد من المحتويات المجانية المخطط لها القادمة إلى اللعبة عبر تحديث مجانى فى نوفمبر. ونينتندو دايركت مخصص بالكامل لـ Animal Crossing: New Horizons ستصل في وقت ما في أكتوبر.

Brewster هو حمامة تعمل فى The Roost ، وهو مقهى موجود عادة داخل المتحف فى سلسلة Animal Crossing. كان Brewster و The Roost في السلسلة منذ Animal Crossing: Wild World. عادة ، ويمكنك الدردشة مع بروستر وطلب فنجان قهوة منه فى Animal Crossing: City Folk ، كما يمكنك إعطائه Gyroids ، والتي سيخزنها لك.

وكان Roost أحد أكثر الميزات المطلوبة في Animal Crossing: New Horizons منذ إطلاقه العام الماضى، مما يجعل هذا التحديث ملحوظًا بشكل خاص للجماهير المحبطة، ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حتى الآن ، ولكن يجب أن يجيب Animal Crossing: New Horizons المخصص Direct في أكتوبر على جميع أسئلتنا.

وتم إصدار Animal Crossing: New Horizons فى مارس 2020 وشهدت تنقيطًا بطيئًا من التحديثات منذ إطلاقها، وكانت العناصر والأحداث الموسمية متاحة للاعبين ، ولكن يبدو أن تحديث Brewster هو أكبر إضافة للعبة فى بعض الوقت، ويشير Direct إلى أن المحتوى المجاني القادم فى نوفمبر سيجلب أكثر من مجرد The Roost، وسنكتشف المزيد بمجرد أن يأتي Direct فى طريقنا الشهر المقبل.