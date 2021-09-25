شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذر من تعرض iPhone 13 وأجهزة iPad الجديدة لخلل فى Apple Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع digital trend التقنى أن الحصول على أحد أجهزة iPhone أو iPad الجديدة لابد من الانتباه إذا قمت باستعادة الجهاز من نسخة احتياطية، وتقول Apple أنك قد تواجه مشكلة في استخدام Apple Music.

وتؤثر المشكلة على جميع طرز iPhone 13 الجديدة، بالإضافة إلى iPad الجديد (الجيل التاسع) و iPad Mini (الجيل السادس) لا تتأثر الأجهزة القديمة.

ويأتى تحذير Apple في اليوم الذي بدأت فيه الشركة في شحن أجهزة iPhone 13 الجديدة وأجهزة iPad الجديدة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وقال عملاق التكنولوجيا في صفحة دعم جديدة: "إذا استعدت جهاز iPhone أو iPad الجديد من نسخة احتياطية ، فقد لا تتمكن من الوصول إلى كتالوج Apple Music أو إعدادات Apple Music أو استخدام Sync Library على جهازك الجديد، ولحل هذه المشكلة قم بتحديث جهاز iPhone أو iPad الجديد."

والرسالة ليست واضحة تمامًا لأن Apple لم تصدر تحديثًا مستقلاً "15.0.1 لنظام التشغيل iOS 15 أو iPadOS 15، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الذي يتم شحنه مع أجهزتها الجديدة.

ولكن كما أشار MacRumors ، قال بعض الأشخاص الذين تلقوا بالفعل جهاز iPhone 13 الخاص بهم أن تحديث أمان iOS 15 كان مطلوبًا بعد إعداد الجهاز، وذكرت ملاحظات التثبيت أيضًا أن التحديث سيصلح مشكلة "حيث قد تعود عناصر واجهة المستخدم إلى إعداداتها الافتراضية بعد الاستعادة من نسخة احتياطية" ، لكنها لم تذكر مشكلة Apple Music.

وتواصلت Digital Trends مع Apple لتوضيح الموقف وسنقوم بتحديث هذه المقالة عندما نتلقى ردًا.

وحتى ذلك الحين ، يبدو أن أفضل ما يمكنك فعله هو إعداد الجهاز على أنه جديد ، وتثبيت التحديث ، ثم استعادة النسخة الاحتياطية لمعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة.

لإجراء التحديث:

1. انتقل إلى الإعدادات>> عام.

2. انقر فوق تحديث البرنامج.

3. اضغط على التثبيت الآن.

4. انتظر حتى انتهاء التحديث.