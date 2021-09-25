شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق التحضيرات لإرسال بعثة قمرية مأهولة في روسيا والان مع تفاصيل الخبر
وقد بلغت قيمة الاتفاقية التي تطرح للمناقصة 1.7 مليار روبل.
يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"دميتري روغوزين صرح في ديسمبر الماضي في حسابه على "فيسبوك" أنه قد اتخذ قرار بالتخلي عن فكرة تحقيق البعثة القمرية المأهولة بواسطة صاروخ فائق الثقل، وسيستخدم لهذا الغرض صاروخ "أنغارا" الثقيل القادر على حمل 20 طنا من الحمولة المفيدة، ما يكفي لنقل مركبة "أورليونوك" ( النسر الصغير)، بصفته نسخة صغيرة من مركبة "أوريول" المأهولة التي تتسع لـ6 أفراد. أما موعد تحقيق مشروع الصاروخ الروسي فائق الثقل فسيتم إرجاؤه، مقارنة بموعد تم أقراره سابقا.
وتضمنت وثائق "روس كوسموس" كذلك متطلبات تقدم لتصميم مركبة "أورليونوك" القمرية الصغيرة التي يجب أن تهبط على سطح القمر وتقلع منه برواد الفضاء.
وتقضي الاتفاقية كذلك بتصميم البزات الفضائية للعمل على سطح القمر وتصميم روفر قمري غير مأهول ومركبة قمرية مأهولة للسير على سطح القمر وأجهزة توليد الطاقة الكهربائية للقاعدة القمرية وتصميم شاحنة تنقل الحمولة إليها. وتم تقسيم الأعمال الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى 3 أقسام ويجب أن تقدم نتائجها الأولى نهاية عام 2022. أما البرنامج القمري ككل فيجب إعداده وتقديمه في منتصف نوفمبر عام 2025.
يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن أول رائد فضاء روسي سيهبط على سطح القمر سيكون عام 2030.