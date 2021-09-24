شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف ما يساهم فى خفض التلوث الحاد بنسبة 10٪ والان مع تفاصيل الخبر
ونظر الباحثون في معهد علوم وتكنولوجيا البيئة التابع لجامعة برشلونة المستقلة (ICTA-UAB) في ثلاثة سيناريوهات مختلفة - العمل عن بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع - ووجدوا أن مستويات ثاني أكسيد النيتروجين ستنخفض بنسبة 4% و8% و10% على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن طول الرحلات التي يقوم بها العمال الباقون للوصول إلى وظائفهم ستنخفض بنسبة 37.5%.
وفي السيناريوهين الآخرين - (يومان لـ 20٪ من القوى العاملة وثلاثة أيام لـ 30٪) - ستنخفض انبعاثات حركة المرور بنسبة 5٪ و10٪ على التوالي.
كما ستنخفض مدة السفر المرتبط بالعمل بمعدلات تبلغ 12.5% و25% على التوالي.
واعتمد الباحثون نتائجهم على بيانات التنقل وجودة الهواء التي حصل عليها في برشلونة خلال إغلاق "كوفيد-19".
وكتب معدو الدراسة: "نقترح إعطاء الأولوية للعمل عن بعد والترويج له كمساهمة فعالة في الحد من تلوث الهواء في المناطق الحضرية على المدى الطويل وذروة التلوث على المدى القصير".
واستند البحث، الذي أجري بالاشتراك مع شركة تخطيط التنقل الحضري Anthesis Lavola، إلى تقارير التنقل من هيئة النقل في مدينة برشلونة.
ووجد الباحثون أن التعليم عبر الإنترنت سيخفض المركبات الخاصة بنسبة 20%، وأن التسوق سينخفض بنسبة 30%.