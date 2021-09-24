شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف لنظام أندرويد عناصر تحكم بإيماءات الوجه.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن مجموعة الميزات الجديدة التى توفرها شركة جوجل لنظام أندرويد 12 هذا الخريف بعض ميزات إمكانية الوصول الجديدة، وفقًا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وهناك عناصر تحكم جديدة في إيماءات الوجه مصممة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية، بالإضافة إلى ميزة جديدة للتعرف على خط اليد لتطبيق Lookout، وهو تطبيق الشركة الذي يستخدم كاميرا الهاتف لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو العمى.

بالإضافة إلى ذلك هناك أيضًا تحسينات قادمة لكل من Google Assistant والرفاهية الرقمية والمشاركة القريبة ولوحة مفاتيح أندرويد.

وتنقسم عناصر تحكم إيماءات الوجه في أندرويد إلى قسمين. وتوجد مفاتيح الكاميرا (التي تم رصدها سابقًا في الإصدار التجريبي من أندرويد 12) ضمن مجموعة إمكانية الوصول الحالية في أندرويد وتتيح لك استخدام الإيماءات مثل فتح فمك أو رفع حاجبيك لتنشيط أوامر متنوعة.

بينما يتعلق القسم الثاني بتطبيق Project Activate المستقل المصمم لمساعدة الأشخاص على التواصل. حيث يمكن ضبط إيماءات الوجه لتشغيل إجراءات مثل تشغيل الصوت أو إرسال رسالة نصية.

وفي الوقت نفسه، تقول الشركة إن ميزة التعرف على خط اليد ضمن Lookout تكون قادرة على قراءة اللغات القائمة على اللاتينية ويمكن الوصول إليها من وضع المستندات الخاص بها. كما تمت إضافة اليورو والروبية الهندية إلى وضع العملة في التطبيق.

بالإضافة إلى إمكانية الوصول، تشهد لوحة مفاتيح Gboard أيضًا تحسينات. وتتمكن لوحة مفاتيح أندرويد عبر جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 11 والإصدارات الأحدث من استخدام ميزة الكتابة الذكية لإنهاء الجمل، على غرار ما هو ممكن في خدمات معينة مثل مستندات جوجل وجيميل. وكانت هذه الميزة في السابق حصرية لهواتف بيكسل.

ويتم أيضًا تحديث النسخ واللصق لفصل معلومات الاتصال والتفاصيل المنفصلة تلقائيًا مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني عند نسخها في جزء نصي واحد.تقترح

جوجل تضيف ميزات إمكانية الوصول للتعرف على خط اليد

Gboard أيضًا بشكل استباقي مشاركة لقطة شاشة إذا قمت بالتبديل فورًا إلى تطبيق مراسلة بعد أخذ أخذها.

وتتوسع ميزة الرفاهية الرقمية Heads Up، التي تذكر الأشخاص بالتوقف عن النظر إلى الهواتف أثناء السير، من هواتف بيكسل إلى جميع هواتف أندرويد.

وعند الطلب من مساعد جوجل فتح الذكيرات الخاصة بك، فإنه يقدم الآن مكانًا شاملاً لإدارة جميع التذكيرات المضافة إلى المساعد الصوتي.

ويتم أيضًا تحديث ميزة المشاركة القريبة لتقديم إعدادات رؤية جديدة. ويتيح لك ذلك التحكم فى من يمكنه رؤية جهازك وإرسال الملفات.

ولا تقدم جوجل تواريخ إصدار دقيقة لأى من هذه الميزات، ولا يوجد أى ذكر لما إذا كان أى منها قد يكون حصريًا لنظام أندرويد 12 القادم، لذلك توقع أن يتم طرح معظمها تدريجيًا على مدار هذا الخريف.