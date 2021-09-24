شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ابتكار رقائق مجنحة لتتبع تلوث الهواء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام باحثون بصنع رقاقة مجنحة بحجم حبة الرمل والتي قد تكون أصغر جهاز طيران تم تصنيعه حتى الآن، تم تصميمها لتحملها الرياح ويمكن استخدامها في العديد من التطبيقات بما في ذلك تتبع الأمراض وتلوث الهواء، وفقًا لورقة نشرتها Nature. في الوقت نفسه، يمكن أن تكون مصنوعة من مواد قابلة للتحلل لمنع التلوث البيئي.

وتم استلهام تصميم النشرات من غزل البذور من خشب القطن والأشجار الأخرى، وهي تسقط ببطء من خلال الدوران مثل المروحيات حتى يمكن أن تلتقطها الرياح وتنتشر لمسافة طويلة وفقا لما نقله موقع Engadget.

قال البروفيسور جون إيه روجرز: "نعتقد أننا تغلبنا على البيولوجيا وتمكنا من بناء هياكل تقع في مسار أكثر استقرارًا بسرعات نهائية أبطأ من البذور المماثلة"، "الشيء الآخر هو أننا كنا قادرين على صنع هياكل طائرات الهليكوبتر هذه التي تكون أصغر بكثير من البذور التي قد تراها في العالم الطبيعي."

إنها ليست صغيرة جدًا لدرجة أن الديناميكا الهوائية تبدأ في الانهيار، قال روجرز لـ Vice: "تبدأ جميع مزايا تصميم المروحية في الاختفاء إلى ما دون مقياس طول معين، لذلك دفعناها إلى أقصى حد، بقدر ما يمكنك الذهاب إليه أو كما تسمح به الفيزياء".

كما أن الأجهزة كبيرة بما يكفي لحمل الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار ومصادر الطاقة، كذلك اختبر الفريق إصدارات متعددة يمكن أن تحمل حمولات مثل الهوائي حتى يتمكنوا من الاتصال لاسلكيًا بهاتف ذكي أو مع بعضهم البعض، يمكن لأجهزة الاستشعار الأخرى مراقبة أشياء مثل حموضة الهواء وجودة المياه والإشعاع الشمسي.

لا تزال النشرات عبارة عن مفاهيم في الوقت الحالي وليست جاهزة للنشر في الغلاف الجوي، لكن الفريق يخطط لتوسيع النتائج التي توصلوا إليها بتصميمات مختلفة، مفتاح ذلك هو استخدام المواد القابلة للتحلل حتى لا تستمر في البيئة.