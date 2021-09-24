شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تبدأ مبكرًا فى Ultimate Team بتطبيق الويب FIFA 22؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظل Ultimate Team هو وضع اللعبة الأكثر شعبية في سلسلة FIFA من EA Sports ويبدو أنه سيستمر في FIFA 22 عند إطلاق اللعبة، وقبل تاريخ الإصدار الرسمي يمكن للاعبي FIFA 22 البدء في بناء فريق Ultimate Team مبكرًا باستخدام تطبيق الويب FUT 22 وتطبيق Companion الذي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع Goal، فإنه يتم إطلاق تطبيق FIFA 22 Web في 22 سبتمبر 2021 قبل أسبوع بقليل من تاريخ الإصدار الرسمي للعبة في 1 أكتوبر، من المتوقع إطلاق تطبيق Companion App لأجهزة iOS و Android اليوم.

ويمكن الوصول إلى تطبيق FIFA 22 Web على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر أو أي جهاز آخر بالانتقال إلى موقع EA Sports الرسمي عبر أي متصفح إنترنت.

ويمكن أيضًا تنزيله مجانًا على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS و Android ، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ما عليك سوى البحث في App Store أو Google Play عن "تطبيق FIFA 22 Companion App".

وإذا كان لديك بالفعل تطبيق FUT Companion على هاتفك، فلا داعي لتنزيله مرة أخرى حيث سيتم تحديث التطبيق وفقًا لذلك.

ويمكنك استخدام حساب EA الخاص بك لتسجيل الدخول إلى تطبيق الويب FUT أو إنشاء ملف تعريف آخر.

ويعد تطبيق FIFA 22 Web هو تطبيق عبر الإنترنت الذى يسمح للأشخاص الذين يلعبون FIFA 22 بإجراء تعديلات على نادي Ultimate Team الخاص بهم في حالة عدم توفر وصول فوري إلى منصة Xbox أو PlayStation الخاصة بهم.

ويمكن لمستخدمي تطبيق الويب إدارة فرقهم وشراء الحزم في المتجر ومراقبة سوق الانتقالات، من الممكن أيضًا المشاركة في تحديات بناء الفرق.

ولا يمكن لعب المباريات من خلال تطبيق الويب أو تطبيق Companion App، ولكن تتوفر الكثير من الأنشطة الإدارية الرئيسية لوضع اللعبة.