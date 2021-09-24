بعد “المشروع الأوروبي الحلم”.. خطر على هواتف “آبل”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طرحت المفوضية الأوروبية خططاً جديدة اعتبرتها “مشروع الحلم” تتعلق بإجبار شركات تصنيع الهواتف الذكية وشركات تصنيع الإلكترونيات، على اعتماد استخدام منفذ شاحن من نوع “USB-Type-C” على جميع الأجهزة المستخدمة والمصنعة لدول الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية المنعقدة بشأن هذا الموضوع أن هذه الخطط تهدف بالمبدأ إلى تقليل النفايات الإلكترونية من خلال السماح للأشخاص بإعادة استخدام أجهزة الشحن والكابلات الموجودة عند شراء أجهزة إلكترونية جديدة.

وبحسب البيان، فإن مشروع القانون الجديد يقوم على اعتماد منافذ شحن للهواتف والأجهزة اللوحية والسماعات ومكبرات الصوت وغيرها من الأمور.

واعتبر المشرعون أنه من خلال هذا القانون سيضطر المصنعون إلى جعل معايير الشحن السريع الخاصة بهم قابلة للتشغيل البيني، وتقديم معلومات للعملاء حول معايير الشحن التي تدعمها أجهزتهم. وبموجب الاقتراح، سيتمكن العملاء من شراء أجهزة جديدة بدون شاحن جديد معها.

وبهذا الصدد قال مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، خلال مؤتمره الصحفي، إن المقترحات تغطي فقط الأجهزة التي تستخدم أجهزة الشحن السلكية، وليس اللاسلكية، مضيفاً أن “هناك متسعاً كبيراً للابتكار في مجال اللاسلكي”.

وينتظر القانون المعد تصويت البرلمان الأوروبي والذي في حال اعتماده، سيكون أمام الشركات المصنّعة 24 شهراً للامتثال للقواعد الجديدة.

وسبق أن صوّت البرلمان بالفعل لمصلحة قواعد جديدة بشأن “شاحن مشترك” في أوائل عام 2020، ما يشير إلى أن الاقتراح الجديد قد يحظى بدعم واسع.

وفي السياق نفسه، ينتظر أن يكون للقرار الأوروبي تأثيرا كبيرا على شركة الهواتف الأمريكية “آبل” التي تستخدم منفذ شحن “Lightning” الخاص بها بدلا من “USB-Type-C” الذي يعتمده معظم منافسيها.