العلماء يعثرون على “تجويف” هائل في الفضاء يمتد إلى ما يقرب من 500 سنة ضوئية!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - اكتشف علماء الفلك تجويفاً واسعاً في الفضاء يمتد على مسافة تقارب 500 سنة ضوئية، ولكنّ كيفية تشكيله لا تزال غير واضحة.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: يقع الفراغ الكروي بين الكوكبات Perseus وTaurus وتحيط به السحب الجزيئية، وهي المناطق التي تتشكل فيها النجوم.

من المحتمل أنّ يكون التجويف قد تشكل بواسطة مستعر أعظم (سوبرنوفا) قديم منذ حوالي 10 ملايين سنة، لكن الباحثين لا يزالون في حيرة من وجوده.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، شموئيل بيالي، في بيان: “مئات النجوم تتشكل أو توجد بالفعل على سطح هذه الفقاعة العملاقة”.

“لدينا نظريتان، إما أنّ مستعراً أعظم قد انفجر في قلب هذه الفقاعة ودفع الغاز إلى الخارج لتشكيل ما نسميه الآن “Perseus-Taurus Supershell”، أو أنّ سلسلة من المستعرات العظمى التي تحدث على مدى ملايين السنين خلقت هذا التجويف بمرور الوقت.

تتكون كوكبة Perseus من آلاف المجرات وتبعد حوالي 240 سنة ضوئية عن الأرض.

على العكس من ذلك، فإنّ كوكبة Taurus تبعد حوالي 65 سنة ضوئية من الأرض.

يشير البحث إلى أنّ السحب الجزيئية التابعة لـ Perseus وTaurus ليست في الواقع هيكلين منفصلين، ولكن ربما تكونت معاً من انفجار المستعر الأعظم المذكور أعلاه.

وأضاف بيالي: “هذا يدل على أنه عندما يموت نجم، يولّد المستعر الأعظم سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي في النهاية إلى ولادة نجوم جديدة”.

تم اكتشاف التجويف عندما نظر الباحثون إلى خرائط ثلاثية الأبعاد للغيوم الجزيئية والسحب الأخرى القريبة، المصنوعة من البيانات التي أنشأها Gaia، مرصد وكالة الفضاء الأوروبية.

كانت الغيوم الجزيئية معروفة منذ “عقود”، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الباحثون من رؤيتها بطريقة ثلاثية الأبعاد.

وقالت إحدى المؤلفات المشاركات في الدراسة، كاثرين زوكر: “لقد تمكنا من رؤية هذه الغيوم لعقود، لكننا لم نعرف أبداً شكلها الحقيقي أو عمقها أو سمكها. لم نكن متأكدين أيضاً من المسافة التي كانت فيها الغيوم”.

“الآن نحن نعرف أين تكمن، مما يسمح لنا بتمييز هذا الفراغ بينهما.”

في أيار، أنشأت مجموعة منفصلة من الباحثين أول نموذج عالي الدقة لسحابة جزيئية.

“هناك العديد من النظريات المختلفة لكيفية إعادة ترتيب الغاز نفسه لتشكيل النجوم”، تابعت زوكر.

“لقد اختبر علماء الفلك هذه الأفكار النظرية باستخدام المحاكاة في الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها استخدام وجهات النظر الحقيقية، وليس المحاكاة، وهي ثلاثية الأبعاد لمقارنة النظرية بالملاحظة، وتقييم النظريات التي تعمل بشكل أفضل”.