شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تعيد تصميم سفارى لأجهزة ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل هذا الأسبوع Safari 15 لنظامي macOS Big Sur و Catalina، يتضمن التحديث الجديد، من بين أشياء أخرى ، إصلاحًا شاملاً للتصميم - بالإضافة إلى القدرة على التراجع إلى التصميم القديم والنظر إذا لم تكن من المعجبين وفقا لما نقله arstechnica.

وأصدرت آبل تحديثات البرامج الرئيسية لجميع أنظمتها باستثناء macOS يوم الاثنين الماضى. تم توقيت التحديثات بشكل وثيق مع إصدار طرز iPhone و iPad و Apple Watch الجديدة.

لكن حدث إطلاق المنتج الأسبوع الماضي لم يشمل أجهزة Mac ، والتي من المتوقع أن تحظى ببعض الاهتمام المركّز بحلول نهاية العام ، إلى جانب الإعلان عن تاريخ إصدار macOS Monterey.

ومع ذلك يبدو أن Apple قررت دفع تحديث Safari بشكل منفصل للحفاظ على التجربة متسقة عبر الأنظمة الأساسية في هذه الأثناء. (لقد فعلت ذلك مع بعض الإصدارات السابقة عندما جاء macOS بعد iOS أيضًا.)

مرت إعادة تصميم Safari بالعديد من التغييرات خلال الإصدارات التجريبية الأخيرة على جميع الأنظمة الأساسية (وخاصةً على iOS و iPadOS). كان التغيير الأكثر إثارة على iPhone هو نقل العنوان وشريط البحث من أعلى الشاشة إلى أسفلها ، وهو تعديل مصمم لجعل Safari أسهل في الاستخدام على الهاتف بيد واحدة.

كان هذا هو طريق Apple أو الطريق السريع مع هذا التغيير ، لكن Apple أضافت طريقة للتراجع عن هذا التغيير بحلول الوقت الذي أصبح فيه نظام iOS 15 متاحًا للجمهور.

في الجزء العلوي من العنوان وشريط البحث ، كان لدى iOS و macOS تغيير كبير آخر مشترك: تبسيط بسيط للواجهة لجعلها تستخدم مساحة شاشة أقل بشكل عام. تم الاتصال به أيضًا قليلاً للإفراج على كل من macOS و iOS.

إذا كنت لا تزال لا تحب التكرار الذي تم طلبه ، فيمكنك العودة إلى تصميم سابق في جزء تفضيلات Safari. على سبيل المثال ، يمكنك وضع شريط العنوان أعلى علامات تبويب المتصفح كما كان من قبل. يمكنك أيضًا تعطيل السلوك الذي يعيد ألوان شريط علامات التبويب لمطابقة محتوى صفحة الويب.

بصرف النظر عن تغييرات التصميم ، هناك بعض الميزات الجديدة في Safari 15. "تساعدك مجموعات علامات التبويب على حفظ وتنظيم علامات التبويب والوصول إليها بسهولة عبر الأجهزة" ، كما تقول Apple في ملاحظات الإصدار الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ Safari تبديل المواقع تلقائيًا من HTTP إلى HTTPS عندما يكون ذلك ممكنًا.

فيما يلي ملاحظات إصدار Apple الكاملة (ولكن القصيرة) لتحديث Safari لهذا الأسبوع:

يوفر Safari 15 أداءً أسرع وأمانًا محسنًا والميزات الجديدة التالية:

• تساعدك مجموعات علامات التبويب في حفظ علامات التبويب وتنظيمها والوصول إليها بسهولة عبر الأجهزة.

• تتميز علامات التبويب المعاد تصميمها بمظهر أكثر استدارة وتحديدًا وتأخذ لونها صفحة الويب.

• يُظهر خيار شريط علامات التبويب المضغوط المزيد من صفحة الويب الخاصة بك على الشاشة.

• تقوم ترقية HTTPS تلقائيًا بتبديل المواقع من HTTP إلى HTTPS الأكثر أمانًا.