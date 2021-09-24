شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إدراج مربع نص أو شكل مخصص فى محرر مستندات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محرر مستندات جوجل هو بديل مجاني عن Microsoft Word وبه الكثير من الميزات، بما في ذلك القدرة على التعاون في الوقت الفعلي، ولديه خيارات تنسيق قوية، كما يمكن أن يتيح لك استخدام مربع نص أو شكل في محرر مستندات جوجل لإمكانية إبراز معلومات معينة بين محتويات المستندات الأخرى، وذلك من خلال خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع "business insider".





2. اضغط فوق رسم ثم جديد.

3. اضغط على أيقونة مربع النص.

4. اضغط واسحب الماوس لتشكيل المربع بالحجم الذي تريده، ثم حرر الماوس.

5. أدخل ما تريد أن يظهر في مربع النص ثم اضغط على حفظ وإغلاق، ويمكنك بعد ذلك تحريك مربع النص ووضعه في أي مكان تريده عن طريق الضغط فوقه وسحبه إلى الموضع.





2. اضغط فوق رسم.

3. اضغط فوق جديد.

4. اضغط على أيقونة الأشكال، الموجودة على يسار زر مربع النص مباشرة.

5. اضغط فوق الأشكال في القائمة المنسدلة التي تظهر، ويمكنك تحديد الأشكال المحددة مسبقًا من بين الخيارات المتاحة وتخصيصها حسب رغبتك.

6. عند الانتهاء، اضغط فوق حفظ وإغلاق، ويمكنك بعد ذلك تحريك الشكل حول المستند بالضغط والسحب ووضعه في أي مكان تريده.





2. اضغط مرة أخرى على الشكل الخاص بك، وسيؤدي ذلك إلى إظهار سلسلة من النقاط التي يمكنك الضغط فوقها وسحبها بالماوس لتغيير الجوانب المختلفة للشكل أو حجم الصندوق أو النص الموجود بداخله.

وتسمح لك النقاط الزرقاء بتغيير حجم الشكل وتشكيله بينما تسمح النقاط البرتقالية بالتخصيص الدقيق، مثل جعل وجه مبتسم عبوسًا أو إزالة زوايا الشكل، وعددها أقل.

كما تسمح لك النقاط الزرقاء الدائرية التي تظهر فوق الشكل أو مربع النص بتدويره، اضغط مع الاستمرار فوق النقطة ثم قم بتدويرها إلى اليسار أو اليمين، وبمجرد تدويره حسب الرغبة، حرر الماوس، ولا تقلق إذا لم تحصل عليه بالشكل الصحيح في المرة الأولى، فيمكنك دائمًا تعديل التدوير بشكل أكبر إذا لزم الأمر.