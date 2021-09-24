شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق ساهمت في تطوير فيسبوك.. أبرزها الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوم كبير موظفي التكنولوجيا في Facebook مايك شروبر أنه سيتنحى عن منصبه بعد أن أمضى 13 عامًا في الشركة، سوف ينتقل داخل المنظمة إلى دور بدوام جزئي بحلول عام 2022.

فيما يلي خمسة أشياء جديرة بالملاحظة يجب أن تعرفها عن CTO المنتهية ولايته وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

1. تاريخ العمل

انضم Schroepfer إلى Facebook في عام 2008 كنائب رئيس قسم الهندسة عندما كانت الشركة توسع انتشارها في العالم. كان لديه بالفعل خبرة في التعامل مع الأنظمة واسعة النطاق من أماكن عمله السابقة.

قبل انضمامه إلى الشبكة الاجتماعية، كان نائب رئيس الهندسة في Mozilla لمدة ثلاث سنوات، عمل شرويبفر أيضًا كمسئول تقني في قسم أتمتة مركز البيانات في شركة SUN Microsystems.

لذلك كان هناك الكثير من الأسباب التي تجعله يثق به في توسيع نطاق النمو السريع لـ Facebook وتعزيزه، بعد خمس سنوات في الشركة، تمت ترقيته إلى منصب كبير التكنولوجيا في عام 2013.

2. إصلاح تجربة الهاتف المحمول

في البداية كانت تجربة Facebook تتمحور حول موقعه على الويب وتجربة الجوال القائمة على HTML5، بعد أن أمضى شروبفر عامين في الشركة، دفع زوكربيرج لإصلاح هذه التجربة والتركيز على تطوير تطبيقات أصلية للجوال.

بعد أن أصبح الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ، كان أحد إجراءاته الأولى هو تحسين تطبيقات الأجهزة المحمولة.

3. إعداد جهود Facebook للذكاء الاصطناعي

في عام 2013 ، أنشأ Yann LeCun مختبر Facebook AI Research (FAIR) لدفع الشركة إلى البحث في جوانب مختلفة من الذكاء الاصطناعي، بينما ساعد البحث فريق منتج Facebook عدة مرات ، كانت الشبكة الاجتماعية بحاجة إلى المزيد من حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تعزز الشركة بشكل مباشر في تحسين الشبكة الاجتماعية.

لذلك ، لتحمل هذه المسؤولية عن LeCun ، أنشأ Schroepfer منصبًا جديدًا لرئيس الأبحاث والفروع التطبيقية للذكاء الاصطناعي للشركة، ساعد في توظيف جيروم بيسنتي، الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي في الشركة.

4. الذكاء الاصطناعي

على مدار العامين الماضيين ، اعتمد Facebook كثيرًا على الذكاء الاصطناعي للتخلص من المحتوى السيء من النظام الأساسي. لكن في مارس 2019 ، فشلت الشركة في إزالة مقطع الفيديو الخاص بمهاجم كرايستشيرش بطريقة سريعة، وبحلول الوقت الذي فعلوا فيه ، كان الفيديو منتشرًا في جميع أنحاء الإنترنت.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، انفجر شروبر وقال إنه يريد تحسين الذكاء الاصطناعي حتى لا يحدث هذا مرة أخرى:

نحن نعمل على هذا الآن، لن يتم إصلاحه غدا، لكني لا أريد إجراء هذه المحادثة مرة أخرى بعد ستة أشهر من الآن، يمكننا القيام بعمل أفضل بكثير لالتقاط هذا.

قال شرويبفر في منصبه، إنه يخطط لاستغلال الوقت الذي يقضيه في دوره بدوام جزئي من أجل "الجهود الخيرية العائلية والشخصية"، وذكر أيضًا أنه سيظل يساعد في تجنيد وتعزيز جهود الذكاء الاصطناعي للشركة.