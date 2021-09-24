شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FIFA 22 .. كل ما تحتاج معرفته عن اللعبة بعد طرح للتجربة عبر EA Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المطورة للعبة FIFA 22 نسخة تجريبية منها للمشتركين في خدمة "EA Play" عبر أجهزة الحاسب والأجهزة المنزلية، وذلك قبل أسبوع من الإصدار الرسمي.

وأصبح الوصول المبكر للعبة FIFA 22 متاح الآن لأجهزة Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X و PlayStation 4 (PS4) و PlayStation 5 (PS5) ، حيث يمكن للاعبين الوصول إلى نسخة تجريبية مدتها 10 ساعات من اللعبة ، وبحسب موقع "ميرور البريطاني" فيبلغ الإشتراك في خدمة EA Play حوالي 3.99 جنيه استرليني شهريا،

تجربة لعبة FIFA 22 وللوصول إلى FIFA 22 مبكرًا، ابحث عن "FIFA 22" في متجر Xbox أو متجر PlayStation وانقر على اللعبة لترى خيار تجربة اللعبة، وبعد ذلك ستتمكن من تنزيل اللعبة والوصول إليها لمدة 10 ساعات.

ويبلغ حجم التنزيل حوالي 37 جيجابايت على أجهزة Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X و PlayStation 4 و PlayStation 5.

وتعد الفترة التجريبية هي 10 ساعات فقط ، لذا فإن وقت اللعب محدود ، ولكن سيتم إحراز تقدم عندما يتم تنشيط اللعبة الكاملة في وقت الإصدار في الأول من أكتوبر ، أو يوم الاثنين ، 27 سبتمبر إذا قام اللاعب بالطلبات المسبقة، وسيتم ترحيلها جميعًا، إلى الإصدار النهائي من FIFA 22.

ولتحقيق أقصى استفادة من الإصدار التجريبي للوصول المبكر من EA Play، اخرج من اللعبة عندما لا تلعبها بنشاط، وخلاف ذلك ، سيستمر المؤقت في العد التنازلي في الخلفية ، مما يقلل من وقت التشغيل.

وأيضًا ، إذا قررت استخدام EA Play للوصول إلى FIFA 22 قبل 10 ساعات، أو بعد انتهاء الفترة التجريبية التي تبلغ 10 ساعات ، فستظل بحاجة إلى شراء إصدار FIFA 22 للعب اللعبة.

وتتميز لعبة EASPORTS FIFA 22 بكرة القدم، وتقدم موسمًا جديدًا من الابتكار في جميع الأوضاع ، كما أن تقنية اللعب المبتكرة HyperMotion من الجيل التالي من PlayStation 5 تجعل اللعبة أقرب إلى الحياة وتعزز كل لحظة من المباراة.

وتعد FIFA 22 متاح الآن للطلب المسبق على جميع المنصات، أما بالمسبة لـ EA Play فهي خدمة مُتاحة لمشتركي خدمة Xbox Game Pass، أي سيتمكنون مُشتركي الخدمة عبر أجهزة Xbox والحاسب الشخصي من تجربة اللعبة دون الحاجة لاشتراك إضافي لمدة 10 ساعات.