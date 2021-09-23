شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ازاى تجرب ميزة تنزيل الفيديو الجديدة من YouTube لسطح المكتب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الحالى ، يعني تنزيل مقطع فيديو من YouTube على سطح المكتب التوجه إلى أحد مواقع الويب العديدة التى تقدم مثل هذه الخدمة.

إن تصميم معظم هذه المواقع ، مع إعلاناتها الوامضة والنوافذ المنبثقة المتطفلة والروابط العديدة يمكن أن يجعلك تشعر ببعض الضيق فى أفضل الأوقات، وسيكون الأمر أسهل بكثير إذا قدم YouTube نفس الخدمة دون كل المزالق المحتملة.

ووفقا لموقع " digital trend " التقنى قال إن الخبر السار هو أن عملاق بث الفيديو المملوك لشركة Google يقوم بذلك الآن، ولكن سيتوفر فى الوقت الحالى فقط لمشتركى YouTube Premium (الذين يمكنهم بالفعل تنزيل مقاطع الفيديو باستخدام تطبيق YouTube للجوّال) ويعمل حتى 19 أكتوبر ، ولكن قد تجعلها الشركة قريبًا ميزة دائمة وطرحها للجميع.

وقال التقرير المنشور على الموقع، يمكن الاستفادة من ميزة تنزيل YouTube لسطح المكتب من خلال زيارة صفحة الويب للشركة التي تتيح لك تجربة ميزات جديدة تخضع للاختبار، وذلك كالتالى :

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى تصل إلى القسم بعنوان "تنزيل مقاطع الفيديو من متصفحك"

ثم اضغط فوق الزر "جربه"، ويمكنك فقط استخدام واحدة من ميزات Google التجريبية فى كل مرة ، ولذلك إذا كنت تستخدم ميزة أخرى ، فسيتم تعطيلها حتى تقرر إعادة تنشيطها.

وبعد تحديد ميزة التنزيل ، سيظهر زر جديد بين زري "مشاركة" و "حفظ" أسفل مقطع فيديو YouTube، وسترى أيضًا الخيار عند الضغط فوق النقاط الثلاث التى تظهر مع الصور المصغرة للفيديو عند تصفح YouTube.

والعيب الوحيد هو الدقة القصوى للتنزيلات ، والتى يتم ضبطها حاليًا على 1080 بكسل، فى صفحة إعدادات YouTube ويمكنك خفض الدقة إذا كنت ترغب في ذلك ، وكذلك حذف جميع تنزيلات الفيديو بضغطه واحدة.