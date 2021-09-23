شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitter يصلح مشكلة اختفاء التغريدات خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حساب الدعم الخاص بشركة تويتر ، إن تويتر تخطط لإجراء بعض التغييرات التي قد تمنع اختفاء التغريدات أثناء قراءتها .

وذكر تقرير موقع " the Verge " التقنى إذا كنت تنظر إلى تغريدة على خطك الزمنى ، وفى نفس الوقت قام شخص آخر بالرد عليها ، أو قام مكبر الصوت الأصلى بربطها ، فسيتم تحديث التطبيق فجأة ، بينما تختفي التغريدة من العرض.

ومن الواضح أن هذا ليس مثاليًا ، ولذلك يخطط Twitter لإجراء تغييرات خلال الشهرين المقبلين لإصلاح المشكلة .

وفى تغريدة ترد على أحد المستخدمين ، وضع Twitter ما يحاول إصلاحه بشكل أكثر بساطة لمستخدميه قائلا "نريدك أن تكون قادرًا على التوقف وقراءة تغريدة دون أن تختفى من العرض.

ويعنى الجدول الزمنى لمدة شهرين أنه لن يتم الإصلاح على الفور ، ولذلك قد تستمر فى مواجهة المشكلة قبل أن يقوم Twitter بإجراء التغييرات اللازمة.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط ما هى التغييرات التى يخطط تويتر لإجرائها ، يمكن أن تكون الإصلاحات موضع ترحيب للأشخاص الذين تأثروا باختفاء التغريدات.