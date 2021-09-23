تكنولوجيا: سماعة هواوي Freelace Lite بعمر شحن 18 ساعة وسعر 42 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني اليوم عن سماعة Freelace Lite التي تدعم عمر شحن يصل إلى 18 ساعة، وتنطلق بسعر 42 دولار في السوق الصيني.

تتميز سماعة Freelace Lite اللاسلكية بشريط حول الرقبة، وتأتي بميزة الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لفترة 5 دقائق لعمر شحن يصل إلى 4 ساعات، بينما يستغرق شحن السماعة بشكل كامل 70 دقيقة.

كما تأتي سماعة Freelace Lite بتصميم داخل الأذن مع مشبك يحيط بالأذن بتصميم من السيليكون، مع محرك ديناميكي بحجم 13مم مع مغناطيس لإتصال جهتي السماعة والتي تدعم التوقيف المؤقت للتشغيل عند إتصال جهتي السماعة.

وتدعم سماعة Freelace Lite زمن الانتقال المنخفض الذي يبلغ 110 مللي ثانية للألعاب، مع تقنية البلوتوث 5.2، وميزة الإقتران السريع مع واجهة EMUI 10، ودعم معايير IP55 لمقاومة الماء والغبار.

كما تأتي سماعة Freelace Lite بأدوات تحكم في شريط الرقبة، تتضمن 3 أزرار 3D، مع مفتاح يدعم المستخدم بمهام الإتصال، التشغيل، إعادة التشغيل، أو التحكم في التشغيل، مع 2 من أزرار الصوتيات، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بسعر 42 دولار وعدد 4 من الإختيارات في الألوان.

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